En de winnaar van het schoonste strand van Noord-Holland is... Heemstede?!?

Ken je die mop dat het schoonste strand van Noord-Holland in Heemstede ligt? 'Heemstede en strand??' horen we je denken. Maar Heemstede heeft toch helemaal geen strand? Dat klopt. Maar volgens de vlag bij het gemeentehuis is het toch echt zo.

Heemstede is er natuurlijk supertrots op. Wie had dat durven denken in de gemeente? De hoofdprijs bij de strandverkiezingen van Rijkswaterstaat. Tussen al dat fatbike-geweld eindelijk weer eens positief in het nieuws. Gisteren werd de vlag gehesen door de wethouder en de burgemeester, zoals je hieronder kunt zien. Tekst loopt door na de video.

Heemstede hijst de vlag - gemeente Heemstede

Maar als je goed kijkt op het filmpje, staat er nog een man bij het hijsen van de vlag. Dat blijkt wethouder Piet Burgering van de gemeente Heemskerk te zijn. Wat doet die daar nou? Foutje, bedankt Dat de Heemskerkse wethouder er ook staat, heeft een hele grappige reden. Want niet Heemstede, maar Heemskerk heeft dit jaar de prijs voor 'schoonste strand van Noord-Holland' gewonnen. Maar door een foutje kreeg de winnende gemeente geen vlag met Heemskerk erop, maar met Heemstede. Foutje bedankt dus. Want Heemstede heeft helemaal geen strand. Tekst loopt door na de foto.

Foto: De wethouders van Heemstede en Heemskerk en de burgemeester van Heemstede - foto: gemeente Heemstede