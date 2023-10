Alkmaarse Bochra schiet aardbevingsslachtoffers te hulp in Marokkaanse bergdorpen

De verwoestende aardbeving in Marokko heeft inwoners uit het zuidelijke deel van het Atlasgebergte hard getroffen. Niet alleen daar, maar ook in Alkmaar: veel mensen uit de Marokkaanse gemeenschap komen oorspronkelijk uit het rampgebied. De Alkmaarse Bochra Krim reisde vier keer naar het rampgebied om te helpen. "Alles wordt gedeeld."

Foto: Bochra Krim - Streekstad Centraal

Mediapartner Alkmaar Centraal sprak met Bochra Krim, een onderneemster uit Alkmaar die vorige week terugkeerde van een vierde bezoek aan het getroffen gebied: "En ik ga zeker weer terug. Een vijfde keer, een zesde... De nood is hoog en de kou komt eraan." Bochra schetst een beeld van een veerkrachtig gebied. De schade is enorm en mensen durven hun huizen niet meer in. De dorpsbewoners worden angstig wakker. Ze zijn in shock, in paniek. Tegelijkertijd is het er indrukwekkend mooi en zijn de mensen er overweldigend dankbaar. "Ik kwam daar om hulp te bieden, maar ik ontdekte: zij hebben ook iets voor ons, iets waar wij van kunnen leren". Verborgen dorpen "Ik ben er vier keer heengegaan, de eerste keer kort na de aardbeving", vertelt Borcha. "Mensen zeiden: het hoeft niet, iedereen is al geholpen. Maar er zijn verborgen dorpen, waar nog niemand is geweest." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Bochra in de bergen - Streekstad Centraal

"De wegen zijn steeds meer begaanbaar", vertelt Bochra. "Daar wordt heel hard aan gewerkt, dat is heel indrukwekkend. Marokko doet echt zijn best om te helpen. Voor kinderen zijn er zelfs springkussens geregeld. Zoiets hebben ze vaak nog nooit gezien, maar nu, door de hulp, is het er." Het berggebied is moeilijk toegankelijk door de hoge bergen en smalle dalen. De huizen zijn deels in de rotsen gebouwd en zijn nu vaak verlaten, uit angst voor nieuwe bevingen. Het is moeilijk om de mensen die hulp nodig hebben te vinden. Biddende kinderen Er is veel goeds, maar tegelijkertijd ook veel verdriet. Ook in de verhalen van Bochra gaan die twee samen. Een voorbeeld hiervan is hoe water voor aardverschuivingen zorgt en tegelijk dorre valleien laat opbloeien. "Op plekken waar eerst soms geen water was, smaakt het bronwater heerlijk". Het geloof is een belangrijke troost voor veel bergbewoners. "We reden 's avonds weg en hoorden kinderen bidden, samen, dat geluid droeg ver. Dat was echt heel bijzonder. Het ontroerde me." Langs de wegen in het bergland zag Bochra groepjes kinderen staan. "Hun ouders hebben tegen ze gezegd: ga naar de weg, vraag om hulp. De kinderen brachten ons dan naar de rest van het dorp toe." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Verwoesting Marokko - Streekstad Centraal

Met een klein team trok Bochra herhaaldelijk vanuit Marrakesh de bergen in. Dit waren tochten die vele uren in beslag konden nemen. "Als Google zegt dat het twee uur rijden is... Reken daar dan maar wat uren bovenop." En dat terwijl er soms echt haast is. Als Bochra iemand spreekt die om artsen vraagt of medische hulp, dan wil ze die hulp zo snel mogelijk ter plaatsen kunnen krijgen. Hoe moeilijk dat ook is. 'Als gasten ontvangen' Ze vertelt over de indrukwekkende actiebereidheid. Iedereen wil helpen en iedereen die geholpen wordt is dankbaar. "Alles wordt gedeeld. Wij worden als gasten ontvangen met Marokkaanse muntthee, hapjes, noten - dat is zo bijzonder om te ervaren." De dankbaarheid, hoe mensen alles delen, dat heeft op Bochra de grootste indruk gemaakt. "Ik ben er als een ander mens van terug gekomen. Waar maken wij ons hier in Nederland allemaal druk om", zegt Bochra. "Die mensen daar, ze leven heel anders dan wij. Heel 'zen'. Daar kunnen wij allemaal iets van leren. Dit zou ieder mens eens moeten doen." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Bergwegen in Marokko - Streekstad Centraal

Oud-raadslid Mohamed Nabih sprak de Alkmaarse politiek maandagavond toe tijdens de raadsvergadering. Nabih is, net als Bochra, zeer betrokken bij wat er in Marokko gebeurd. Hij bracht onder de aandacht dat juist Alkmaar een bijzondere band met deze regio heeft, want de Alkmaarse Marokkaanse gemeenschap komt grotendeels uit dit deel van Marokko. De betrokkenheid zou in Alkmaar daarom extra groot zijn. Eerder deze maand schreef NH al over Noord-Hollandse moskeeën die geld inzamelden voor de aardbevingsslachtoffers. Maar het leeft ook in Hoorn, bij Rick Leeuwestein bijvoorbeeld. Ook voor hem is het pijnlijk, het gebied voelt als zijn 'tweede thuis'. "Er wordt veel geld gedoneerd, maar er is nu vooral behoefte aan praktische zaken als een dak boven het hoofd, bedden, dekens en medicijnen", aldus Rick.