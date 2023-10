Zes rokende dronkaards opgepakt op vlucht van Warschau naar Schiphol

De bemanning waarschuwde de mannen meerdere keren, maar ze waren hardleers en pasten hun gedrag niet aan. Toen het toestel rond 19.15 uur landde, stond de marechaussee al klaar om de mannen in de boeien te slaan.

De mannen hadden hun eigen sterke drank meegenomen aan boord van KLM-vlucht KL1366, en dronken daar tijdens de vlucht flink van. Ook waren ze aan het vapen, terwijl roken met een elektrische sigaret - net zoals het roken van tabak - verboden is aan boord van vliegtuigen,

Meer nieuws over Schiphol

