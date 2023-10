Verdachte camperdieven ook betrokken bij achtervolging en schietpartij in Obdam

Twee vrienden uit Noord-Scharwoude vreesden in december 2020 naar eigen zeggen voor hun leven, als ze die middag vanuit een rijdende auto in Obdam worden beschoten. De schietpartij zou gaan om een gestolen scooter. Gisteren was de rechtszaak met twee West-Friese verdachten die ook betrokken zijn bij de stelende 'camperbende' in hun regio.

Foto: Achtervolging Obdam 2020 - Inter Visual Studio

De twee mannen uit Obdam staan lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Ooit waren ze vrienden, nu gunnen ze elkaar zelfs geen blik meer. Beiden ontkennen te hebben geschoten en wijzen elkaar aan als de schutter die koude winterdag in december 2020. Een destijds 19-jarige jongen uit Noord-Scharwoude ziet zijn gestolen scooter op Marktplaats staan. Via via hoort de tiener dat H. R. (30) uit Obdam hierbij betrokken is. Dat stelde de officier van justitie gisteren in Alkmaar. Hij besluit om samen met vijf vrienden naar een woning te gaan om 'verhaal te halen'. In het huis zou de vader van verdachte R. wonen. Die krijgt een foto toegestuurd van de groep voor de deur en besluit vrienden op te trommelen. Een harde knal Eén is medeverdachte N. van der P. (30), eind juli van dit jaar veroordeeld tot een taakstraf voor het stelen, ombouwen en doorverkopen van campers van toeristen in Noord-Holland. Samen gaan ze richting de woning. "Wat doen jullie in mijn straat?" Zou R. vlak daarna hebben gezegd. Volgens verklaringen van de slachtoffers houdt de 30-jarige zijn hand de hele tijd bij een tasje. Ondertussen hebben de Langedijkers al contact gehad met de politie. Ze voelen zich bedreigd en vluchten. De Obdammers zetten de achtervolging in. 'Ga er achteraan', zou zijn geroepen. Er ontstaat een wilde achtervolging door het dorp, volgens de officier met snelheden tot honderd kilometer per uur. Al rijdend bellen de slachtoffers weer 112 en roepen dat ze worden achternagezeten. Na een paar minuten, als ze op de Noorderbrug rijden, horen ze een harde knal waarna de achterruit aan splinters springt. Er is geschoten.

Lees ook West-Friesland Gestolen scooter aanleiding schietpartij Obdam

Wonder boven wonder raakt er niemand gewond. "Ze hebben gevreesd voor hun leven", zo stelt het Openbaar Ministerie. Maar wie van de twee verdachten die middag geschoten heeft, blijft één gigantisch vraagteken. Het vuurwapen zelf is nooit aangetroffen. Ook DNA-onderzoek naar de kogel levert niets op. Volgens H. R. zou Van der P. hebben geschoten op de auto. Hij heeft, zo zegt hij gisteren in de rechtbank, ineens een vuurwapen tevoorschijn gehaald. "Niet schieten, niet schieten, niet schieten", zou hij tegen hem hebben gezegd. "Maar voordat ik het wist, schoot hij." Raadsman van R., Vito Shukrula, stelt dat de medeverdachte zijn cliënt zwijggeld betaalde toen hij in voorarrest zat. Ook zou Van der P. zijn auto na de achtervolging hebben gewassen, ontdaan van velgen en een afspraak hebben gemaakt met zijn advocaat. Kruitsporen wissen N. van der P. beweert dat hij die dag in december achter het stuur zat. "Hoe kan ik rijden en schieten tegelijk?" Hij roept door de microfoon: "We leven toch niet in een film of zo." Hij krijgt bijval van zijn advocaat Sebastiaan van Klaveren. "Hoe kan hij tijdens een supersnelheid langs het water zijn raam opendoen, een wapen doorladen en perfect raak schieten?" Beide verdachten zeggen niet te hebben geweten dat er überhaupt een vuurwapen was meegenomen. Maar de officier van justitie ziet dat anders. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Schietpartij Noorderbrug - Inter Visual Studio