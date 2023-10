Twee wisselvallige dagen, daarna een dag met zon en hogere temperaturen

Wie nu naar buiten kijkt, ziet dat het bewolkt is. Dat zal volgens NH-weerman Jan Visser de rest van de dag zo blijven. "Hier en daar kan er een spatje regen vallen, wat lichte motregen", zegt hij op NH Radio. "Het zal niet heel veel zijn", stelt hij gerust. De meeste neerslag, hoewel het niet veel is, zal vallen in het noorden van de provincie. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. De wind kan aan de kust wat harder waaien uit het westen tot zuid-westen met windkracht 5 à 6.

Morgen zal het weer niet heel anders zijn. "Wat aan de bewolkte kant", zegt Visser. "Soms een beetje zon, er kan wat regen vallen. Dat zal niet veel zijn, ik denk dat de meeste plaatsen het droog houden." Het wordt morgen wel iets warmer, zo'n 19 graden.

Weekend

Het weekend heeft wederom mooi weer in petto. "Zaterdag wordt een dag met droog weer en perioden van zon en temperaturen die uitkomen op zo'n 20 tot 21 graden", voorspelt de weerman.

Het weer voor zondag is nog niet helemaal zeker. "We zien een groot deel van het land dan in minder warme lucht terechtkomen", zegt Visser. "En daarna weer wat hogere temperaturen. Dat gaat dan wel weer door tot woensdag." Daarna wordt het wat koeler. "Het is niet zo dat de temperatuur omlaag stort, maar het koelt dan wat af."