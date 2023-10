De Peiling: wie was jouw favoriete leraar?

Bloemen, cadeautjes of een mooie tekening. Vandaag worden veel juffen en meesters in het zonnetje gezet. Het is namelijk de Dag van de Leraar. Wij vragen daarom in de Peiling: welke leraar of lerares heeft jou vroeger het meest geleerd en geïnspireerd? Weet je nog wie jouw favoriete leraar was? Of vond je ze allemaal even vreselijk?

Die ene juf op de basisschool, die in jou geloofde. Of die geweldige docent op de middelbare school, die jou een passie voor biologie mee gaf. Ze hebben misschien wel een onuitwisbare indruk bij je achtergelaten. Heb jij ook een leraar waar je nog altijd aan terugdenkt? Of ben je juist blij dat die schooltijd voor goed achter je ligt?

Bedankje

Op 5 oktober, de Dag van de Leraar, mag je elk jaar je waardering voor leraren laten blijken. De dag wordt ook wel Dag van de Leerkracht genoemd en is de Nederlandse versie van de World Teacher Day. De dag wordt in meer dan negentig landen gevierd en is bedoeld om leraren in het zonnetje te zetten, maar ook om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs.

Dus vandaag gaan heel veel kinderen met een bloem of tekening naar school. Of wellicht krijgt de juf of meester een leuke cadeaubon, voor een filmavond of een dagje uit. Want op de Dag van de Leraar staan we even stil bij de harde werkers in het onderwijs.

Aan jou de vraag: welke leraar of lerares (van vroeger) verdient volgens jou een bedankje?