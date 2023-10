Alkmaarders schrikken opnieuw wakker van meerdere 'bommen'

In ieder geval drie keiharde knallen klonken gisteravond en vannacht door Alkmaar. Dit nadat er al een paar dagen achter elkaar zwaar vuurwerk is afgestoken. Binnenstadbewoners hebben zich verzameld bij een kapot raam van een bankgebouw. "Totaal zinloos dit."

De grote vragen zijn natuurlijk 'waarom en waarom hier'? "Ja, vroeger gebeurde hier nog wel eens iets, gingen er auto's in de fik, maar nu is het eigenlijk gewoon rustig", zo laat een buurman weten.

Deze morgen is het nog steeds 'het gesprek'. "Overal lag glas en iemand belde de politie. Na een minuut of vijf kwam er een motoragent. Die reed ook weer weg richting de Sint Katharijnenstraat omdat er twee mensen op een fatbike gezien waren, zei hij tegen mij."

Een buurtbewoner aan beschrijft het gevoel te hebben gehad dat de gevel eruit was geblazen. "Maar dat valt nu bij daglicht wel mee." Een andere buur zegt het moment van de knallen: "Ik dacht aan vuurwerk, maar mijn vrouw vertrouwde het niet en ging kijken."

Gisteravond rond 22.30 uur klonk daar een enorme knal die tot in de wijde omtrek te horen was. Buurtbewoners zijn flink geschrokken, vertellen ze vandaag aan Alkmaar Centraal en NH.

Alkmaar lijkt gebukt te gaan onder een golf aan explosies. "Het was echt een enorme klap, ik zat een halve meter boven mijn bank", zo reageert één van de buurtbewoners van het wijkje achter de ABN Amrobank aan de Bagijnenstraat.

De algemene consensus tussen de omwonenden lijkt 'baldadigheid en stoer doen'. Maar een medewerker van de bank baalt wel flink. "Volkomen zinloos, het is gepantserd glas. Maar ja, het kost wel weer 5000 euro en we moeten het bestellen dus dat zal ook wel zes weken duren."

Nog een knal

Zo'n vier uur later klinkt opnieuw een explosie. Meerdere Alkmaarders schrikken ervan wakker. Waar die precies heeft plaatsgevonden is echter onduidelijk.

"Ik hoorde een knal, daarna iets van vuurpijlen en weer een knal. Ik voelde zelfs mijn huis trillen", zo laat iemand die bij het Bolwerk woont weten, zo'n 500 meter bij de eerste explosie vandaan.

Ook aan de Oudegracht is het te horen, net als in de wijken Vroonermeer en het Westerhoutkwartier. De politie laat desgevraagd niets los. "We komen straks met een eigen persbericht, daar zullen jullie op moeten wachten."

De afgelopen dagen zijn er meerdere explosieven, vermoedelijk zwaar vuurwerk, afgegaan in Alkmaar. Gisteravond was er grote schade aan een bedrijfspand aan de Koedijkerstraat. Buurtbewoners zaten rechtop in bed.