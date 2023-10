Drukke ochtendspits: flinke files op A7 en A8 door ongeluk

Het staat vanmorgen flink vast op de Noord-Hollandse snelwegen. Op de A8 is een ongeluk gebeurd, waardoor er meer dan een half uur file staat op zowel de A7 als de A8. Op de A9 staat het vast door omrijders. Op de A2 is ter hoogte van de afrit Vinkeveen een vrachtwagen gekanteld, waardoor een rijstrook dicht is.

Op de A8 is een ongeluk gebeurd tussen de afritten Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Er is daardoor nog maar een rijstrook open richting Amsterdam. De vertraging loopt daar volgens de ANWB op tot zo'n half uur. Ook op de A7 tussen Purmerend-Zuid - knooppunt Zaandam is veel vertraging door dit ongeluk. Daar is zo'n 90 minuten vertraging door een file van 8 kilometer.

Wat er precies is gebeurd en of de bestuurder gewond is, is op het moment nog niet duidelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet