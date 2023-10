Van kardinaal garnaal tot dunbekwulp: 110 uitgestorven dieren herdacht in Grote kerk

De Grote of Sint Bavokerk in Haarlem was op Dierendag het toneel van een bijzondere herdenkingsdienst. Een groep van vijftig belangstellenden stond stil bij de 110 diersoorten die sinds het begin van deze eeuw wereldwijd zijn verdwenen.

Een groep van vijftig natuurliefhebbers noemde stuk voor de 110 dieren die er 23 jaar geleden nog waren, maar nu alleen nog op foto of film zijn te bewonderen. 'Uitgestorven Dierendag' was de naam die predikant Willemijn van Dijk, initiatiefnemer, de bijeenkomst had meegegeven.

Willemijn van Dijk: "Het komt misschien over als een heel treurige manier van Dierendag vieren. Maar ik zie het anders. We doen het op deze manier om de mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en de aandacht te vestigen op de natuur die er nog wél is. Dus ik vind best dat je kan zeggen dat het juist een heel hoopvolle bijeenkomst is.''

Kijk hieronder naar de viering van de 'Uitgestorven Dierendag' in de Grote of Sint Bavokerk: