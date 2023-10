Senioren met rollators gaan de strijd met elkaar aan in het Olympisch Stadion: "Wil wel winnen"

Precies 187 Amsterdamse senioren verzamelden zich vanmiddag met hun rollator bij de start op de atletiekbaan in het Olympisch Stadion. Het grootste sportieve evenement voor rollatorgebruikers is na drie jaar weer terug van weggeweest.

Uitgeput en voldaan zegt ze: "Ik ben heel blij dat ik het heb gehaald." Maar velen lieten het niet bij één rondje, liepen nog een tweede of zelfs een derde. Op de vraag of mevrouw Annie nog een rondje gaat, antwoordt ze: "Alles op zijn tijd, we moeten niet overdrijven."

De laatste rollatorloop vond plaats in 2019. Daarna heeft het evenement drie jaar stil gelegen door corona, tot vandaag dus. De weergoden waren deze editie gelukkig goedgezind: de temperatuur was aangenaam voor een sportieve middag. Tijdens de race blijft Annie 'wij gaan nog niet naar huis zingen'. Ze is blij dat ze er is. "Geweldig dat ik zulke dingen mee mag maken"

Mevrouw De Graaf, 87 lentes jong, won de race.