Jordaan rouwt om rode kater Ramses (16): "Hij bracht mensen samen"

Meer dan honderd steunbetuigingen heeft Ramses' baasje Arnold al gekregen uit de buurt. De Jordaan, in het specifiek de Westerstraat, is geschrokken van het overlijden van de buurtkat. Hoe geliefd de kat was, blijkt als we met Arnold over straat lopen en buren tegenkomen. "We hebben hem met Koningsdag nog geëerd op de gevel van het café."

We ontmoeten Arnold van Maanen voor de deur van zijn huis. Ervoor liggen bosjes bloemen. "Deze heeft een foto van Ramses eraan. Ik weet niet van wie het is, maar dat maakt ook niet uit." Arnold is er emotioneel onder. "De straten zijn nu leeg. Ramses gaf kleur aan de straat."

Dansschool

We lopen door de Westerstraat. "Hier ging hij vaak heen als hij eten wilde", wijst Arnold aan. "Hier gaf hij dansles." Het lijkt een grap, maar Arnold is bloedserieus. We kunnen het meteen bij de eigenaar van de dansschool verifiëren. Die staat toevallig buiten. "Ik heb nog filmpjes van Ramses dat hij midden op de vloer zit", zegt die. Arnold vult hem aan. "Je zou denken dat een kat aan de kant zou gaan voor de dansers, maar het was andersom. De dansers moesten om hem heen."

'Gecatnapt' bij de apotheek

We lopen door, langs een pand dat recentelijk nog een apotheek was. "Hier heeft het personeel Ramses ooit 'gecatnapt'. Ze hielden hem een paar weken binnen." AT5 maakte in 2018 een reportage toen Ramses vermist was en ook weer werd gevonden. In de video is te zien dat Arnold het personeel confronteert met de vraag waarom ze de kat hadden meegenomen. Een medewerker reageerde daarop: "Omdat hij altijd over straat liep."

Fietsmandje

Als we langs café de Blaffende Vis lopen, spreken we de eigenaar. Hij en Arnold praten over afgelopen Koningsdag. "We hebben Ramses toen geëerd op de gevel van het café", zegt de eigenaar. Op het jaarlijks terugkerende gevelkunstwerk was dit jaar Amalia op de fiets te zien. Maar wie goed keek, zag daar in het fietsmandje de rode kat zitten. Onderaan het kunstwerk stond groot 'Laat Me', als verwijzing naar het lied van Ramses Shaffy. Arnold: "Dat vond ik nou zo'n mooie tekst. Ook passend bij het karakter van Ramses."