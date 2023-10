Verdriet en trauma 31 jaar na Bijlmerramp nog altijd voelbaar

De Bijlmerramp wordt vanavond voor de dertigste keer herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in Zuidoost. 43 mensen kwamen hierbij om het leven, onder wie veel kleine kinderen. 31 jaar na de Bijlmerramp is het verdriet en het trauma in de buurt nog altijd enorm.

Het nieuwe comité hoopt vanavond op een grote opkomst en een plek te bieden voor iedereen die behoefte heeft om stil te staan bij de ramp. "Ten eerste is het zware officiële eraf", legt Bakker uit. "Dus geen kransleggingen van de diverse partijen en landen et cetera meer. Er zijn ook meer mensen uitgenodigd die nooit gehoord zijn en op de achtergrond bleven, maar ook zij hebben een verhaal. Ook de mensen die geholpen hebben destijds, maar nooit naar voren zijn gekomen."

De herdenking wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door dit comité, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Voorheen was het Stichting Beheer Het Groeiend Monument dat de verantwoordelijkheid had, maar het stokje is dit jaar overgedragen.

Het Groeiend Monument, de plek waar de herdenking plaatsvindt, wordt al gekleurd door de eerste bloemen die gelegd zijn. Onder 'de boom die alles zag' verzamelen zich al enkele mensen in de loop van de ochtend. Ook Tine Bakker, lid van het Comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, meldt zich al in de ochtend. Ze is in de weer met een sopje. "Nog even alle bankjes stofvrij maken zogezegd", geeft ze aan.

Een man legt overdag al een bosje bloemen en neemt een moment voor zichzelf bij het monument. "Ik was er zelf bij", legt hij zijn komst uit. "Ik woonde hier verderop, de Bijlmer is een dorp. Je komt op school, je ziet lege plekken." De impactvolle gebeurtenis maakt hij mee als puber en draagt hij sindsdien met zich mee. "Het is iets wat je meeneemt en waar je aan denkt. Het had ook op mijn hoofd kunnen vallen, dus ja."

Blijvend belang

Ook een groep onder leiding van Bims Tourguides staat stil bij de ramp. Altijd is het monument onderdeel van de route, maar vandaag is het extra beladen. Ook voor de 31-jarige Vesla Braafheid, die de tour leidt, heeft de ramp altijd een rol gespeeld. "Ik heb op school gezeten met kinderen die het hebben meegemaakt", geeft ze aan. "Ik vertelde net dat ik hier terugkom met mensen die hier nooit zijn teruggekomen en dan tijdens de tour voor het eerst hier komen en daar heel geëmotioneerd over raken dus, het is nog niet klaar. Het is iets dat blijft."

Tine Bakker gelooft ook dat de behoefte en noodzaak voor het herdenken van de ramp er, ook na 31 jaar, nog altijd is. "Ook omdat het nog speelt in de politiek", vertelt ze. "En omdat het gewoon zo'n impact heeft gehad op deze hele gemeenschap, dat iedereen erbij stilstaat. Dat kan niet anders. 4 oktober is Bijlmerramp, dat is geen dierendag meer, dat is Bijlmerramp."

De herdenking van de Bijlmervliegramp begint om vandaag 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Vanavond wordt er op AT5, om 20.00 uur, een documentaire over de ramp uitgezonden.