Geen spoor van vermiste Jeroen (38) uit Den Helder, man is al ruim maand verdwenen

De 38-jarige Jeroen Schermer uit Den Helder is al ruim een maand spoorloos. Twee weken geleden werd er nog een grote zoekactie bij Callantsoog op poten gezet , nadat eerder door tientallen vrijwilligers in het duingebied in Den Helder werd gezocht. Beide zoekacties leverden niets op. Sindsdien is het stil. De politie laat desgevraagd weten dat er vooralsnog geen ontwikkelingen zijn in de zaak.

Jeroen is dakloos, maar had al een tijd lang een slaapplek bij daklozenorganisatie dnoDoen. Hij is sinds 1 september vermist, en was voor het laatst gezien aan de Nieuwstraat in Den Helder. Er werd vermoed dat hij in de richting van het duingebied was gegaan. Het Veteranen Search Team kamde een paar dagen later met zo'n 50 vrijwilligers het duingebied uit, maar vond Jeroen daar niet.

Een paar dagen na de verdwijning werd door de politie een rechercheteam op de zaak gezet. Bij de politie kwam later ook een tip dat Jeroen mogelijk in Callantsoog zou zijn gezien. Ook hier werd uiteindelijk een zoekactie opgezet, maar wederom zonder resultaat.

Onverwacht

Hoewel Jeroen een roerig verleden had, was hij de laatste tijd juist bezig om zijn leven op orde te krijgen, vertelde korpsofficier Ton Mostert van Leger des Heils Den Helder eerder aan NH. Daarom kwam zijn verdwijning ook zo onverwacht. "Doordeweeks had hij een vast stekje bij de dagbesteding van Reakt. Op zondag zat hij steevast bij ons vanaf 9 uur in de samenkomst."