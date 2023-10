Verwarring over regels: Oost-Europeanen krijgen boetes voor doden van karpers

Een lekkere karper vangen en die opdienen tijdens het kerstdiner. In Oost-Europese landen is het de gewoonste zaak van de wereld, in Nederland is het verboden. Dat leidt tot de nodige verwarring, in Velsen worden steeds vaker mensen uit Oost-Europa bekeurd voor het niet teruggooien van gevangen karpers.

In het kort In Nederland is het verboden om gevangen karpers te doden en op te eten, wat leidt tot verwarring onder Oost-Europese vissers waar dit een normale praktijk is. Dit heeft geleid tot een toename van boetes in Velsen voor het niet terugzetten van gevangen karpers.

Hengelsportvereniging Velsen heeft handhaving ingeschakeld na meldingen van leden over mensen die karpers vangen om ze op te eten. Tijdens recente controles werd bevestigd dat het voornamelijk Oost-Europeanen betreft die in de regio werken en verblijven en niet op de hoogte zijn van de lokale regels.

Als reactie hierop heeft Hengelsportvereniging Velsen informatie over de regels in verschillende talen gepubliceerd en zal nieuwe leden een e-mail sturen met de regels in andere talen. Ze zullen ook contact opnemen met Sportvisserij Mid-West Nederland, die informatieboekjes in andere talen hebben uitgebracht. Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

Foto: Oost-Europeanen kokkerellen met zelf gevangen karpers: visvereniging neemt maatregelen - NH Nieuws

Afgelopen weekend nog, in het Wijkeroogpark. Daar wordt iemand bekeurd voor het vangen en doden van een karper. Hobbyvisser Danny Hummen ziet met eigen ogen gebeuren hoe het dier van kant wordt gemaakt. En dat is niet de eerste keer. Met enige regelmaat treft hij dode vissen aan de oever, gereed voor de pan. "Het is echt schandalig", vindt hij.

Verwarring over regels Volgens de regels moeten hobbyvissers de vissen na de vangst weer teruggooien in het water. Hengelsportvereniging Velsen krijgt echter geregeld meldingen van haar leden over mensen die karpers vangen om ze vervolgens op te eten. Inmiddels heeft de vereniging handhaving ingeschakeld en tijdens een recente controle werd het vermoeden bevestigd. Het blijkt veelal om Oost-Europeanen te gaan die in de IJmond werken en verblijven en niet op de hoogte zijn van de plaatselijke regels. Het eten van karpers is in Oost-Europa namelijk een alledaagse gewoonte.

Visser bekeurd "Ik zie het heel vaak", zegt hobbyvisser Danny. "Onlangs nog was ik met een vriend aan het vissen. Tegenover ons waren vier personen een zojuist gevangen karper aan het fileren." Hij sloeg alarm op facebook en dat leverde de nodige reacties op van andere vissers. Ook dit weekend zag hij hoe handhaving een man uit Roemenië bekeurde voor het doden van twee karpers. Volgens de politie is het zeer aannemelijk dat er inderdaad sprake is van verwarring over de regels, ook al was de man in het bezit van een vispas.

In Polen eten ze karper met kerst, in Roemenië volgens mij ook Bob van der Woude, hengelsportvereniging Velsen

Bob van der Woude, voorzitter van Hengelsportvereniging Velsen heeft na de melding direct gehandeld. "Het was geen lid van ons, maar hebben een artikel op onze site en op Facebook geplaatst om mensen te informeren dat het niet mag, dat hebben we in verschillende talen gedaan." Want ook bij de vereniging is het vermoeden, dat afkomst en taal wellicht tot misverstanden leiden. "In Polen eten ze karper met kerst, volgens mij in Roemenië ook. Daar is het ook toegestaan om ze te vangen en mee te nemen. Hier is dat niet toegestaan, dus daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben."

Nieuwe maatregelen Toch is het geen excuus, benadrukt hij. "Wanneer je gaat vissen, word je geacht de Visserplanner te raadplegen om de regels voor de specifieke locatie te bekijken. Daar staat expliciet vermeld dat gevangen vis niet mag worden gedood en meegenomen. Deze informatie is echter alleen beschikbaar in het Nederlands. Dus in hoeverre iemand uit een ander land dat begrijpt, is inderdaad de vraag."

Op de website van Hengelsportvereniging Velsen hebben ze in ieder geval een vertaalmogelijkheid toegevoegd en zullen ze nieuwe leden een mail sturen met de regels in andere talen. Daarnaast gaat de vereniging contact opnemen met Sportvisserij Mid-West Nederland, omdat zij informatieboekjes in andere talen hebben uitgebracht. "Ons doel is in ieder geval om zo effectief mogelijk te informeren, zodat iedereen de regels krijgt bij zijn vispas", zegt Van der Woude.