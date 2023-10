Poes Douraque (8) vermoedelijk beschoten met luchtbuks en op Dierendag ingeslapen

De 8-jarige poes Douraque is neergeschoten met vermoedelijk een luchtbuks. Ze raakte zodanig gewond dat ze vandaag, op Dierendag, moest worden ingeslapen. Haar baasje Carla Venekamp geeft aan dat het in hun eigen woonwijk Muggenburg in Schagen is gebeurd. "Het zit me heel hoog. Ik snap niet hoe iemand opzettelijk zoiets kan doen."

Foto: Kat Douraque neergeschoten - Carla Venekamp

"Douraque (zo geheten omdat ze uit Frankrijk kwam, red.) kwam maandagavond al niet thuis", vertelt Carla. "Ook gisteren was ze er niet en toen ze er vanochtend nog niet was, wist ik dat er iets mis was." Ze deed oproepjes op Facebook en werd uiteindelijk gebeld door hun dierenarts. "Ze bleek op de Verzetlaan door een medebewoonster te zijn gevonden. Haar achterkant kon ze niet bewegen en daarom dachten we dat ze was aangereden door een auto." Kogel De dierenarts maakte een röntgenfoto van het dier en toen ontdekten ze dat er iets heel anders was gebeurd. "Hij zei: 'je zult het niet geloven, maar er zit een kogel in haar ruggengraat'. Ook kun je op haar rug zien waar de kogel naar binnen was gegaan. Hij zat in de zenuwbaan." Zie hieronder de röntgenfoto met de kogel bovenin op de foto. Tekst gaat daaronder verder.

Foto: Röntgenfoto van rug neergeschoten kat Douraque - Carla Venekamp