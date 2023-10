Radiogeschiedenis te bewonderen tijdens Dutch Media Week

De mengtafel is gebruikt van 1975 tot 1987 om alle radioprogramma’s van Hilversum 3 op uit te zenden. De tafel stond eerst op het Muziekpaviljoen op het Media Park, naast Beeld & Geluid. Het is nu onderdeel van de Beeld & Geluid mediacollectie.

Ook huidige radiogrootheden zullen teruggaan in de tijd. Dat geldt ook voor Radio 2 DJ Jan-Willem Roodbeen. Morgen is de eerste keer dat hij achter de antieke draaitafel plaats gaat nemen. “De mannen bij wie ik op de schouder sta, staan op de schouders van de mannen die op deze tafel werkten. Het is de magie en de historie die er aan vastkleeft, dat maakt het zo bijzonder.”

Open voor publiek

De studio bevindt zich in winkelpassage de Gooische Brink in het centrum van Hilversum en is open voor publiek. Er wordt de hele week uitgezonden op 192Radio (internet) én dit jaar is de uitzending van 16.00 tot 18.00 uur ook te horen op Vintage Veronica (DAB+ en internet).