Leerlingen geven fietsles aan nieuwe Nederlanders: "Ze doen het echt al heel goed"

De leerlingen van het Trias VMBO in Krommenie geven de komende weken fietsles. Nieuwe Nederlanders kunnen gratis aan de lessen deelnemen. Het project startte in 2019 en leverde goede resultaten op. In onderstaande reportage zie je hoe de cursisten en de leerlingen het er vanaf brachten.

Vrijwilliger Frans van Rooij reed vanochtend op een voor hem veel te kleine fiets naar buurtcentrum De Pelikaan. De fietsen moeten natuurlijk niet te hoog zijn want dat is niet handig voor de cursisten die pas net beginnen. "De ervaring leert dat de meesten vrij vlot los kunnen fietsen", zegt hij. "Maar sommigen hebben echt wat meer tijd nodig om hun evenwicht te vinden, dat is even zoeken."

Het is wat rustig vandaag qua cursisten: er zou een groepje van vier vrouwen aanwezig zijn, maar er was een misverstand: twee zijn er pas als de rest al lang aan de koffie zit. Van Rooij verwacht nog wel meer aanmeldingen de komende weken. De twee vrouwen die wel meedoen komen uit Marokko. Ze zijn wat verlegen: niet heel gek met liefst vijftien mensen om zich heen die allemaal met hen bezig zijn.

