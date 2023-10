Schiphol-personeel krijgt ook volgend jaar toeslag op loon, vakbonden tevreden

Dat Schiphol-personeel de toeslag een jaar langer krijgt, hebben ze te danken aan vakbond FNV. Die sprak ook met Schiphol Group af dat de vergoeding vanaf september met de helft wordt verhoogd naar 2,10 euro per uur. Toch is dat maar van korte duur, want de toeslag met ingang van 2025 wordt stopgezet.

In dat akkoord is ook het voornemen vastgelegd dat 'iedereen op Schiphol een leefbaar loon moet kunnen verdienen,' aldus een persbericht van FNV. Volgens Jaap de Bie, bestuurder bij FNV Schiphol, is die overeenkomst een doorbraak. "Een groot deel van wat er op Schiphol gebeurt, is in opdracht van de Schiphol Group." Wat Schiphol verstaat onder een leefbaar loon is nog afwachten. FNV mikt op minimaal 16 euro per uur.

Andere kwesties in het akkoord zijn onder andere de belasting van werknemers met een fysiek veeleisend beroep, het meten van de werkdruk en de gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer. De afspraken zijn nog niet definitief. De komende weken mogen de vakbondsleden stemmen over het akkoord.

Stakingen voorkomen

Sinds jaar en dag staan werkgevers op de luchthaven en de vakbonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Terugkerende thema's zijn bijvoorbeeld de zware werkomstandigheden van bagageafhandelaren, hoge werkdruk voor beveiligers en mogelijke gezondheidsrisico's voor mensen die op de luchthaven werken.

De afgelopen maanden lagen vakbonden meermaals overhoop met luchtvaartmaatschappij KLM, nadat cao-onderhandelingen voor piloten en cabine- en grondpersoneel spaak liepen. Na een ultimatum ontving het grondpersoneel alsnog de door hun gewenste loonsverhoging. Het cabinepersoneel ging na zo'n zelfde ultimatum toch verder met de onderhandelingen. De piloten zouden eind september in staking gaan, maar enkele uren voor de actie gingen ook zij akkoord met een nieuw voorstel van KLM.