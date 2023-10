Topsporters verdeeld over hoofdbescherming in voetballerij: "Doet wat met je imago"

Een flinke discussie is losgebarsten in de voetbalwereld na de botsing tussen Ajacied Brian Brobbey en doelman Etienne Vaessen van RKC . Laatstgenoemde ging knock-out en er ontstond veel paniek op het veld. Topsporters uit verschillende sporten gaan met elkaar in discussie over het dragen van een helm. "Het zou zonde zijn als je je speelstijl moet aanpassen", stelt handbalkeeper René de Knegt. "Omdat je je onveilig voelt doordat je geen bescherming draagt."

Bijna dagelijks staat Maurits Visser volledig ingepakt en beschermt onder de doellat. De keeper van hockeyclub Bloemendaal weet eigenlijk niet beter. "Keepen zonder bescherming zou anders levensgevaarlijk zijn", is Visser helder over het gevaar van zijn eigen sport. "Bij het voetbal is dat heel anders, omdat daar het risico op ongelukken veel lager ligt. Als je wel voor hoofdbescherming kiest, dan zouden alle veldspelers dat ook moeten gedragen. Ik heb het idee dat zij net zoveel risico lopen als de keeper."

Waar De Knegt geen hoofdbescherming draagt, heeft hij wel bescherming voor zijn edele delen. "Hierdoor beweeg ik me vrijer, ik maak me nu niet druk als ik een bal in m'n kruis zou krijgen. Wel kan ik me voorstellen dat een doelman bij het voetbal zich niet helemaal vrij voelt, omdat hij of zij lichamelijk in aanraking kan komen met de tegenstander. Dan zou hoofdbescherming kunnen helpen." In het handbal kunnen keepers niet in botsing komen met tegenstanders, aangezien de halve cirkel voor het doel verboden gebied is voor veldspelers.

In het ijshockey is bescherming een heel ander verhaal. Alle spelers zijn van top tot teen ingepakt en beschermd. Calvin Pohlman weet als speler van Amsterdam Tigers niet beter. "In onze sport is dit heel normaal en je denkt er niet eens over na. Eigenlijk is het niet voor te stellen dat er vroeger bij het ijshockey spelers waren die geen hoofdbescherming droegen. Ik ben er honderd procent voor dat het nu verplicht is."

Karatetrap

"De situatie van Etienne Vaessen van zaterdagavond kwam wel behoorlijk binnen bij mij", blikt Pohlman terug op de slotfase van RKC - Ajax. "Ik vraag me alleen af of het haalbaar is dat er verplichte hoofdbescherming komt in de voetballerij. Zelf vind ik wel dat er iets moet gebeuren en dan niet alleen voor de keepers, maar ook voor de veldspelers. Denk bijvoorbeeld terug aan die karatetrap van Bayern München-speler Thomas Müller tegen het hoofd van Ajacied Nicolas Tagliafico."

