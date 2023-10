Geen duffe dixieland maar jeugdig jazztalent op Laren Jazz

Komend weekend staat Laren centrum weer in het teken van Jazz. Op Laren Jazz kunnen muziekliefhebbers op zondag 8 oktober terecht voor bekende namen uit de jazzwereld zoals Sven Hammond en Peter Beets, die een ode aan Ray Charles brengen. Daarnaast vindt op zaterdag 7 oktober de strijd plaats om de Laren Jazz Award, waar zes talentvolle bands en muzikanten van het Conservatorium van Amsterdam aan mee doen.

Foto: Snapshot Video 244313 (03:10) - Ron Flens

"Laren heeft een lange traditie met de jazz, die gaat al bijna honderd jaar terug toen de legendarische Ramblers hier bij Hamdorff speelden", vertelt Co de Kloet. De Kloet is radiomaker, jazzkenner en juryvoorzitter van Laren Jazz. Hij vertelt enthousiast over de band van Laren met jazzmuziek. Laren Jazz dorp De Kloet: "Er woonden veel jazzmuzikanten hier. En je had natuurlijk de Boerenhofstede en Nick Vollebrechts Jazzcafe, daar maakte de AVRO-radioprogramma's met the Skymasters en de TROS Sesjun met Cees Schrama. Heel veel bekende jazzmuzikanten hebben daar gespeeld, denk aan Chet Baker en Dizzy Gillespi". Dat men Laren en 't Gooi nogal eens associeert met lollige dixieland muziek is volgens De Kloet daarom ook geheel onterecht. Komend weekend is Laren dus weer even het middelpunt van de jazzmuziek. Op Laren Jazz verzorgen Sven Hammond en pianist Peter Beets een tribute aan de muzieklegende Ray Charles. En op zaterdag strijden zes acts van het Amsterdamse Conservatorium om de Laren Jazz Award. Hoewel Co de Kloet voorzitter van de jury is, relativeert hij de wedstrijd. "De componist Bartok zei ooit, concoursen zijn iets voor paarden en daar ben ik het wel mee eens", lacht de Kloet. "Aan de andere kant is zo'n wedstrijd natuurlijk wel een manier voor de jong muzikanten om zich te presenteren. En ook al win je niet, je houdt er misschien toch weer een optreden aan over".

Jazzkenner Co de Kloet - NH Nieuws

Een van de deelnemers is trompettist Dima Loginov. Deze twintiger komt uit Kazachstan en studeert nu twee jaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Als jongetje van 5 begon hij met piano spelen en tot voor kort vond hij het moeilijk om te kiezen tussen piano, drums en de trompet. "Hier in Amsterdam heb ik pas echt voor de trompet gekozen", vertelt Dima. "Hier raakte ik geïnspireerd door goede leraren en leerlingen uit de hele wereld om mij heen. Nu ben ik echt trompettist". Hij voelt zich dus helemaal thuis in Amsterdam, maar soms mist hij Kazachstan. Die heimwee zet hij dan weer om in muziek. "Kazachstan heeft prachtige volksmuziek. Deze verwerk ik dan weer in mijn eigen versie van jazz". Eigen cultuur Terug naar Co de Kloet in Laren. Hij legt uit waarom er voor Laren Jazz gekozen is voor jonge muzikanten van het Conservatorium van Amsterdam. "Als je kijkt naar de laatste tien jaar zie je dat het niveau van spelen van leerlingen echt omhoog geschoten is. Maar met het internationale aanbod op het Conservatorium zie je ook heel veel diversiteit. Al die muzikanten nemen een stukje van hun land en cultuur mee. Ze zijn op zoek naar hun eigen identiteit. En dat hoor je terug in de muziek. Het is niet meer zo dat ze elkaar klakkeloos naspelen of alleen maar jazz klassieken spelen", aldus De Kloet.

Laren Jazz - NH Nieuws

Goed voorbeeld van iemand die zoekt naar een eigen stijl is de jonge gitarist en zanger Davide de Luca uit het Zuid-Italiaanse Lecce. Als je zijn in het Italiaans gezongen liedjes hoort, denk je misschien meer aan pop dan aan jazz. Toch is zijn muziek wel degelijk jazz te noemen, vindt Davide: "In mijn muziek zit funk, soul en r&b en dat zijn allemaal stijlen die aan de jazz gelinkt zijn". Wat zit er, los van dat hij in het Italiaans zingt, van Italië in de muziek van Davide? "In Lecce is het leven eenvoudig en relaxed. Dat probeer ik mee te nemen in mijn muziek. Daarnaast wil ik ook trouw aan mijzelf blijven en mij niet voor te doen als iemand die ik niet ben. Eerlijk zijn, dat is belangrijk", zegt Davide met een brede lach op zijn gezicht.

Op een na oudste instrument ter wereld Een andere deelnemer aan Laren Jazz is Ketija Ringa. Zij komt uit Letland en speelt dwarsfluit. "Na de stem en de trommel is de fluit een van de oudste instrumenten ter wereld. Bovendien heeft de dwarsfluit ook een mooie vrouwelijke uitstraling en daar hou ik van." Ketija maakte als meisje vooral klassieke muziek. Pas rond haar twintigste schakelde ze over naar de jazzmuziek. "Vrienden van mij waren al langer bezig met geïmproviseerde muziek en via hun raakte ik ook in de ban van jazzmuziek". Ook Ketija verwerkt iets van haar moederland in haar eigen muziek. "Letland heeft heel bescheiden maar prachtige oorspronkelijke natuur en het kent ook een lange koorzangtraditie. Beiden zijn een invloed op mijn eigen jazznummers", zegt Ketija. Ze is al vier jaar in Amsterdam en spreekt al aardig wat Nederlands. Ze is blij dat ze op Laren Jazz kan spelen. De strijd om de Laren Jazz Award neemt ze met een korreltje zout. "Ik wil gewoon mooie muziek spelen voor de mensen en een goede tijd hebben".

Laren Jazz - NH Nieuws

Laren Jazz wordt gehouden op zaterdag 7 en zondag 8 oktober. De zes jazz acts van het Amsterdams Conservatorium die meedoen aan de Laren Jazz Award spelen in verschillende locaties rond de Brink. Nick Vollebregt Jazzcafe, Café ’t Bonte Paard, Brinkhuis, Mauve Café de Koerier en The Goodmac Jazzclub. Op zondag spelen Sven Hammond en Peter Beets in het Brinkhuis en treedt de winnaar van de Laren Jazz Award nog een keer op.