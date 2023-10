Forteiland Pampus binnenkort duurzaam zelfvoorzienend door komst van 2 windmolens

De gemeente Gooise Meren, waar Pampus bij hoort, had een verzoek ingediend bij de provincie. Vanwege eerder gemaakte afspraken was een ontheffing nodig, en die is afgegeven. De provincie staat positief tegenover de verduurzaming van het eiland, ook geven het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan dat het plan de kernkwaliteiten van het werelderfgoed niet aantast.

"We zijn heel blij dat het door kan gaan", zegt Tom van Nouhuys, directeur van Stichting Forteiland Pampus tegen NH. "Volgende week worden de twee windmolens geplaatst."

Zelfvoorzienend

Pampus is al sinds de oplevering in 1895 niet aangesloten op het stroomnetwerk en zelfvoorzienend. Tot nu toe wordt de elektriciteit vooral opgewerkt met dieselaggregaten. "We hebben wel een paar zonnepanelen, maar de meeste stroom wordt opgewekt met de dieselaggregaten", zegt Van Nouhuys. "Over een paar maanden, worden die helemaal niet meer gebruikt."

De windmolens zorgen volgens de directeur voor twee dingen. "Toen Pampus werd opgeleverd was er een windmolen, dat is al aan de tekentafel bedacht. Die functie brengen we met deze windmolens terug", vertelt hij. "Een van de windmolens komt ook op de plek waar er vroeger een heeft gestaan. Het brengt de geschiedenis weer tot leven én wekt energie op."

Er is een energiesysteem ontwikkeld dat gebruikmaakt van zonne-energie, windenergie en biovergisting. "Met biovergisting maak je energie van groenafval. We verzamelen het groenafval van het eiland en vergisten het tot gas."

Kleine windmolens

De 2 windturbines, met een masthoogte van vijftien meter en een tiphoogte van 22 meter, worden 'kleine windturbines' genoemd. Ter vergelijking, andere windmolens in het IJmeer zijn rond de 100 meter hoog. Van Nouhuys begrijpt mensen die schrikken van de komst van windmolens goed. "Ik denk dat we niet bevreesd hoeven te zijn van deze windturbines", zegt hij. "Het past bij de historie van deze plek en bij de maatvoering hebben we er rekening mee gehouden. Het is een proportie die past bij de schaal van het eiland."