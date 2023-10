Zweedse kinderboekenschrijver doopt voormalig station Amstelveen om tot monsterstation

Zweedse kinderen geloven al jaren dat er monsters in het voormalige station van Amstelveen overnachten, maar ook Nederlandse kinderen zullen voortaan vol spanning naar het gebouw kijken. In het oude stationsgebouw runt de Zweedse Johan Elfner (60), auteur van Monsterstation, een Bed & Breakfast. NH bleef een nacht slapen.

Foto: Johan Elfner met zijn boek Monsterstation voor het voormalige station van Amstelveen - Jessie Eickhoff

In de ruimte waar Johan zijn boeken heeft geschreven, kochten passagiers vroeger hun treinkaartje. En waar nu de eetzaal van het hotel zit, zaten vroeger honderden mensen te wachten op de trein. De rijke historie van het gebouw heeft Johan geïnspireerd om een driedelige boekenreeks te schrijven, waarvan in Nederland nu het eerste deel in de boekhandel ligt. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Station Amstelveen aan de Stationsstraat nr. 28 met de spoorwegovergang in zuidwestelijke richting - Fotoarchief gemeente Amstelveen

Van 4 oktober tot en met 15 oktober is het Kinderboekenweek met als thema 'Bij mij thuis'. Johans boek sluit daarbij aan. Hij kocht in 2006 samen met zijn vrouw het stationsgebouw om in te wonen. Na acht jaar besloten ze hun 'thuis' te delen en startten ze een Bed & Breakfast. "Als er hier monsters zijn, dan zijn ze erg aardig", vertelt Johan grappend. "We voelden ons namelijk direct thuis toen we voor het eerst het gebouw instapten." Kwartmonster Het hoofdpersonage van het kinderboek is Katinka. Ze woont in het Monsterstation, een treinstation en hotel voor monsters. Monsters die mensenland bezoeken, kunnen daar verblijven. NH-redacteur Jessie Eickhoff overnacht in een van de kamers van de Bed & Breakfast waar - in het boek - de monsters bivakkeren, en een verdieping hoger is de slaapkamer van Katinka. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: De kaft van Monsterstation - Jessie Eickhoff

Om naar deze kamers te gaan, moeten de hotelgasten een trap op. In het boek valt Katinka van deze trap af, waarna ze sterft. Hetzelfde gebeurt op het dak, nadat Jackson - met wie ze uiteindelijk bevriend raakt - met een katapult op haar schiet. "Ze sterft vaak", vertelt Johan. "Maar omdat ze kwartmonster is, kan ze niet echt doodgaan." Tekst gaat verder onder de video, waarin Johan de proloog van zijn boek voorleest. Ook daarin sterft Katinka.

Johan Elfner leest een stukje voor uit zijn boek Monsterstation - NH Nieuws

De onhandige Katinka krijgt vervolgens bericht uit Monsterland: ze moet daar naartoe om haar verdwenen vader terug te halen. Om de monsterwereld te betreden, moet ze de trein om kwart over mist pakken op Monsterstation. Dat doet zij samen met drie klasgenoten. Anders zijn "Het boek gaat over monsters, maar ook over anders zijn. Katinka is misschien kwartmonster, maar ze is ook een gewoon meisje dat naar school gaat en vrienden probeert te maken." Johan herkent Katinka's angst om als anders gezien te worden. "Als je negen à tien bent, wil je als iedereen zijn." Als kind was hij lang en dat vonden andere kinderen een reden om hem niet mee te laten doen met verstoppertje. Tijdens de Kinderboekenweek bezoekt Johan verschillende scholen in Nederland om over dit thema te praten. "We zijn niet bang voor monsters, maar voor het onbekende", concludeert hij.