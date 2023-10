Crisisopvang Zandvoort: alleenstaande vluchtelingen naar hotels en pensions

Zandvoort wil alleenstaande asielzoekers gaan opvangen in hotels en pensions. Dat zei burgemeester David Moolenburgh gisteravond in de raadscommissie na overleg in het college van burgemeesters en wethouders.

Moolenburgh meldde er serieus rekening me te houden dat gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant 'vandaag of morgen al' vanuit Den Haag het dringende verzoek krijgen noodopvangplekken te realiseren voor alleenstaande vluchtelingen.

Aangezien er in deze periode weinig toeristen zijn in de badplaats, kunnen die vluchtelingen onderdak krijgen in hotels en pensions. Voor welke periode de crisisopvang geldt, is niet bekend.

Spreidingswet

De gemeente Zandvoort heeft eerder besloten om, zolang de spreidingswet niet van kracht is, géén vaste locatie aan te wijzen voor het onderbrengen van asielzoekers. "Maar waar we regionaal wat kunnen bijdragen, willen we dat wel doen'', zei burgemeester Moolenburgh.

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat inmiddels achter het invoeren van de omstreden spreidingswet, waarmee asielzoekers over het land worden verspreid. Maar de Eerste Kamer moet ook nog instemmen met het wetsvoorstel.

Het is nog maar de vraag of daar ook een meerderheid voor de wet kan worden gevonden. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat het onderwerp wordt doorgeschoven tot na de verkiezingen.