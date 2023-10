Stichting Join The Project voor en door jongeren uit Hoorn: ''Door de vrijheid blijf je gemotiveerd''

Ze staan voor ontmoeting, ontwikkeling en ondernemen: het Hoornse Join The Project. De stichting is er door en voor jongeren. Regelmatig komen ze samen om te praten over maatschappelijke thema's, zoals mentale gezondheid en inclusie. Ze willen zo zorgen dat jongeren de verbinding opzoeken en alles te bespreken is.

Het is de eerste keer dat er een College Talk wordt gehouden. Professionals zijn uitgenodigd om vanavond ook mee te praten. Door het in een café te doen, hopen ze meer jongeren aan te trekken, omdat dat meer in hun beleveniswereld ligt. "Zo wordt de drempel lager gemaakt om erover te gaan praten", zegt projectleider Nina Staats.

"We vinden het wel spannend. Welke ervaringen en verhalen worden er straks gedeeld? We hopen dat iedereen zich welkom en comfortabel voelt", vertelt bestuurslid Isa Ahmadali aan het begin van de avond.

Het is woensdagavond. In café JP Coen komen tientallen jongeren bij elkaar voor een zogenaamde College Talk, georganiseerd door Join The Project. De gezichten zijn gespannen bij het bestuur van de stichting als de jongeren binnenstromen. Vanavond gaat het over zelfdoding, een beladen onderwerp.

Eén van de jongeren is voor de eerste keer bij een bijeenkomst van Join The Project. Hij vindt het spannend om vanavond over zelfdoding te praten, maar vindt het wel belangrijk. "West-Friesland staat heel hoog in het lijstje van zelfdoding, daar moeten we toch iets aan doen met z’n allen. Dit kan alleen door erover te praten. Zeker in West-Friese dorpen, bijvoorbeeld waar ik vandaan kom, heb ik nog nooit iemand horen praten over zijn mentale gezondheid. Dat wordt eerder besproken onder mensen uit de stad."

Ook Kaya is vanavond aanwezig, maar niet voor de eerste keer. Ze vond altijd dat jongeren te weinig inspraak hebben in belangrijke beslissingen van de gemeente. ''Terwijl wij juist de toekomst zijn. Waarom wordt er dan weinig naar jong bloed geluisterd?'', vraagt ze zich af. Door Join The Project kon Kaya plaatsnemen bij gemeentevergaderingen en meepraten over belangrijke onderwerpen binnen de regio.

Was weinig voor jongeren in Hoorn

Het idee van Join The Project is drie jaar geleden ontstaan onder een groepje jongeren die geneeskunde wilde gaan studeren. Het was coronatijd en ze misten in Hoorn iets waar jongeren samen kunnen komen en kunnen praten over maatschappelijke thema's als zelfdoding.

Daarnaast was het project perfect om op hun portfolio voor hun studie te zetten. Nina is één van hen die er sinds het begin bij is. "Zo is het idee geboren om uiteindelijk een stichting op te richten", vertelt ze.

Ze zijn een zelfstandige stichting, maar stellen wel doelstellingen vast met de gemeente Hoorn. Naast College Talks, gaan ze over een maand om tafel met de Nationale Jeugdraad en het VNG over hoe Nederland er in 2040 uit moet komen te zien. "Ze doen dit door met elkaar te dineren, want eten verbindt mensen'', aldus bestuurslid Faisal Al-Obaidi. "Daarnaast is veel ruimte om over allerlei onderwerpen te praten. Dit is heel fijn voor de community, omdat we iedereen nu de vrijheid kunnen geven om zelf ideeën te bedenken en zelf aan het werk te gaan. Door deze vrijheid blijf je ook heel gemotiveerd om door te gaan."

Tekst gaat verder onder de foto.