Fans Purmerendse ZOB zorgen voor dolle boel bij Kratje Trap

De voetballers van vv ZOB 6 hebben een rampseizoen achter de rug. De laatste plek in de competitie voor de Purmerendse club en maar liefst 103 tegendoelpunten. Dit jaar moet het beter en dat willen ze heel graag laten zien in een nieuwe aflevering van Kratje Trap. Aan de supportersschare ligt het in ieder geval niet.