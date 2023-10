Basisschool Klein Amsterdam gaat sluiten: "Geen plek om optimaal te leren"

Klein Amsterdam, een basisschool voor zo'n 450 leerlingen in Noord, houdt op te bestaan. Dat laat het bestuur weten in een brief aan de ouders. Volgens de school kan de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd worden.

Klein Amsterdam was één van de winnende scholen van Onze Nieuwe School in 2015, een prijsvraag die toenmalig wethouder Simone Kukenheim in het leven riep om het bedenken van nieuwe onderwijsconcepten te stimuleren.

In september 2018 ging de school open. Het idee: de school is Amsterdam in het klein, waar kinderen niet alleen uit boeken leren, maar ook van wat er in hun omgeving gebeurt.

Niet optimaal

Dik vijf jaar later valt het doek. Volgens de school omdat de kwaliteit van het onderwijs niet gegarandeerd kan worden. "Klein Amsterdam is een veilige plek om te zijn, maar geen plek om optimaal te kunnen leren met alle wisselingen die er zijn", is in een brief aan de ouders te lezen. "Er is onvoldoende continuïteit. En dat komt de ontwikkeling van onze leerlingen en uw kinderen niet ten goede."

Twijfels over de onderwijskwaliteit op de school waren al langer bekend. Afgelopen juni werd de school onder verscherpt toezicht geplaatst door de onderwijsinspectie, dat de kwaliteit van onderwijs als 'zeer zwak' beoordeelde. "Het bestuur heeft een duidelijke visie op onderwijs, maar de uitwerking hiervan in doelen en onderwijskundig beleid schiet tekort."

Ouderenavond

Omdat de situatie nog vers is zegt de school 'tijd nodig te hebben' om vragen van ouders te beantwoorden. Volgende week dinsdag is daar voor het eerst ruimte voor, dan organiseert de school een ouderenavond.

Een gerucht dat de school al in de herfstvakantie dicht zou gaan, wordt door de school ontkent. "Er bestaat een officiële procedure voor het sluiten van de school. Deze procedure zullen wij uiteraard ook volgen."

Op vragen van AT5 kon de school vanochtend niet reageren.