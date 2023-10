Jouw biertje wordt duurder: Blaricumse bierbrouwer maakt zich zorgen om bierbelasting

Bierbrouwer Randy van der Schagt is na 30 jaar gestopt met een baan in de IT om zijn droom achterna te gaan: een eigen bierbrouwerij beginnen. En dat is hem gelukt. Sinds 2017 heeft hij de brouwerij Gooimeer in Blaricum en is hij fulltime bezig met bier brouwen. Deze nieuwe regels zullen hard bij Randy aankomen. "Ik ben bang dat het zo duur wordt dat er veel minder verkocht gaat worden. Dan moeten een hoop brouwerijen stoppen."

Alcoholpercentage

Hoeveel de prijs van jouw biertje precies omhoog gaat, hangt af van het alcoholpercentage. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de accijns en dus hoe duurder het glas bier. Deze nieuwe prijzen hebben grote gevolgen voor de horeca en brouwerijen. En dat terwijl deze sector het al langer moeilijk heeft omdat de kosten van grondstoffen, energie en personeel zijn de afgelopen jaren ook gestegen.

Belgisch bier, benzine en boodschappen

Als de bierbelasting omhoog gaat en het systeem waarmee belasting wordt berekend veranderd, wordt een biertje in Nederland één van de duurste van Europa. Vergeleken met buurland België zou de belasting 80 procent meer zijn en met Duitsland zelfs 360 procent meer.

Randy merkt dat mensen in zijn omgeving nu al naar België of Duitsland rijden voor goedkopere boodschappen of om te tanken. "Je wil het betaalbaar houden. Je wil niet dat mensen naar een ander land gaan om producten te kopen. Dan is het eind al helemaal in zicht en dat lijkt nu wel te gebeuren."

Petitie

De Brouwers Nederland, een belangenorganisatie voor bierbrouwers, is deze week een petitie gestart om de accijnsverhoging tegen te gaan. Na een paar dagen is de petitie al meer dan 20.000 keer ondertekend.

"We willen met deze petitie duidelijk maken wat de impact is van deze accijnsverhoging. Politici realiseren zich niet hoe groot het effect is op deze sector", vertelt Raymond van De Brouwers Nederland.