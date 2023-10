Bejaarde vrouw uit Groet raakt katten, kippen en kaketoe kwijt na ernstige verwaarlozing

Een 82-jarige vrouw uit Groet mag geen dieren meer hebben, omdat ze haar huisdieren jarenlang ernstig heeft verwaarloosd. Vier katten, drie teckels, twee kippen en vier vogels zijn inmiddels bij haar weggehaald en in beslag genomen. "Het is binnen en buiten de woning een vieze bende, maar mevrouw weigert elke vorm van hulp", verklaarde de officier van justitie vandaag in de Haarlemse rechtbank.

De vrouw komt oorspronkelijk uit München, maar woont sinds lange tijd in Groet. Volgens het OM is de vrouw al dertig jaar weduwe en lijdt ze een eenzaam bestaan. Haar dagen brengt ze door met haar kaketoe, drie teckels, vier katten, twee papegaaien, parkieten en kippen. Sinds 2017 is ze in beeld bij de (dieren)politie en hulpinstanties.

Vorig jaar mei deed de politie voor het eerst een huisbezoek. "De woonomstandigheden zijn werkelijk verschrikkelijk. De woning is overwoekerd door vuil en praktisch niet begaanbaar, je moet je een weg banen door de drollen. Hier kunnen geen dieren wonen, laat staan een mens", beschrijft de officier van justitie.

Ook was er volgens de officier van justitie 'van alles mis met de beesten'. "De vacht of het verendek van de dieren waren in slechte staat, zaten vol klitten of schilfers." Volgens een dierenarts hadden ze last van lange nagels, huidproblemen, tandsteen en ontstoken tandvlees. "Allemaal waren ze in slechte conditie, ofwel ernstig vermagerd ofwel te dik."

Poep en blikjes bier

De vrouw zou een alcoholprobleem hebben. "Het gaat niet goed met haar, ze is regelmatig onder invloed aangetroffen. Overal staan flessen drank en bier. In al deze vuiligheid zit ze op de bank te drinken. Het probleem is dat ze geen hulp ervaart. Soms gaat mevrouw achter de bank liggen, om niet gezien te worden door de politie die voor de deur staat."