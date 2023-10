Bewonerscomité organiseert 30e herdenking Bijlmerramp: "Het is een never ending story"

De herdenking wordt geen officiële en plechtige bedoening, maar een ontmoeting van lotgenoten. Dat is wat de nieuwe organisatoren willen. Tine Bakker zit in het bewonerscomité dat de herdenking heeft georganiseerd. "Ik kwam net thuis van een bezoek aan mijn moeder. Die woont in Sliedrecht", vertelt ze op NH Radio over de bewuste avond op 4 oktober 1992. "Ik liep beneden bij de flat en hoorde een hoop geraas van motoren en toen een grote vuurbal."

Tine liep snel naar een telefooncel om haar moeder te bellen. "Er is iets gebeurd, maar ik ben oké", zei ze. "Daarna was er ook geen telefoonverkeer meer mogelijk." Wat er gebeurd was, dat wist ze toen nog niet. "Ik dacht dat de garagebox ontplofte en ben naar de achterkant van de flat gerend." Daar kwam ze iemand tegen die zei dat er een passagiersvliegtuig neer was gestort. "Ik dacht: 'Dat wil ik niet op mijn netvlies hebben', want je kan je wel voorstellen wat je dan kan verwachten."

Monument

Het bleek te gaan om een vrachtvliegtuig van El Al dat zich om 18.36 uur door de flats Groeneveen en Klein Kruitberg boorde. Tine Bakker is de eerste paar jaar niet naar de herdenking gegaan. "Ik vond het te pijnlijk", zegt ze.

Tine heeft gisteravond het monument netjes gemaakt voor vanavond. Ze kijkt er ongeveer een keer in de week even naar. "Maar ik ga er dan niet echt zitten om te herdenken."

Het is 31 jaar geleden, maar voor Tine voelt het nog heel vers. "Dat is voor alle mensen die ik spreek hetzelfde. Er is voor bewoners eigenlijk nooit een verwerking geweest of slachtofferhulp, want er was zoveel hulp nodig voor de mensen die dat echt hard nodig hadden, dat het er een beetje bij ingeschoten is. Ik denk dat het daarom ook nog zo leeft."

Herdenking

De herdenking wordt niet meer door de gemeente georganiseerd, maar er was nog wel behoefte aan om het door te laten gaan. "Zeker, omdat die hele nasleep nog zo vers is", zegt Tine. "Helemaal omdat er bepaalde dingen gewoon niet vrijgegeven worden, is het een never ending story geworden." Tine zorgt er vanmiddag voor dat meegebrachte bloemen een mooi plekje krijgen.

De herdenking begint om 17.30 uur bij het monument voor de vliegramp.