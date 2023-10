Geen trucjes meer voor Hoendini: bekendste parelhoen is doodgebeten door vossen

Zie in de video hieronder hoe Hoendini de dierenambulance steeds te snel af was. Tekst gaat door.

Hoendini werd bekend door zijn capriolen bij het parkeerterrein van de Ebbehout in Zaandam. Regelmatig dook de parelhoen op en wist menig automobilist te laten schrikken. De dierenambulance werd in 2020 platgebeld voor het beestje, maar vangen was een enorme uitdaging.

Hoewel het nieuws vers bij ons binnen is gekomen, is het volgens eigenaar van Ducktopia, Cor Hottentot, al even geleden dat twee jonge vossen op het terrein van een bloedbad hebben voorzien. "Hij had echt pech", zegt de dierenliefhebber over het voorval.

Pas na anderhalf jaar werd Hoendini eindelijk gevangen en naar Ducktopia in Oostzaan gebracht. Daar hebben ze het beestje eerst laten wennen in een grote kooi. "Dat ging helemaal goed", vertelt Cor daarover. "Hij bleef en hij vond het helemaal geweldig." En dat is volgens Cor bijzonder, want parelhoenen lopen volgens hem over het algemeen graag weg.

Groot raadsel

Het is volgens de dierenliefhebber dan ook 'doodzonde' dat het beestje door twee jongen vossen is gegrepen. Er is nog wel een groot raadsel, want zijn kadaver is nergens gezien. Cor: "Er was geen spoor meer van hem te bekennen. Ik denk dat ze hem mee hebben genomen."

Op de vraag of de parelhoen dan niet beter in vrijheid kunnen blijven aan de Ebbehout, is Cor zijn mening duidelijk: "Op de parkeerplaats had hij gegarandeerd doodgereden geworden." Het is dan ook 'pure pech' volgens de Oostzaner. Naast de parelhoen zijn ook nog andere kippen en jonge eenden gepakt. In totaal hebben de twee jonge vossen twintig beesten van het leven beroofd.