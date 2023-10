Muggen stellen winterslaap uit en gaan massaal op zoek naar bloed

Je hebt het de afgelopen dagen vast gemerkt: het barst plotseling weer van de muggen. Hoe kan het dat er zo laat in het jaar nog zoveel van deze insecten opduiken?

Foto: Muggen - Adobe Stock

Volgens muggenexpert Bart Knols, verbonden aan de Radboud Universiteit, is daar een duidelijke reden voor: het zachte nazomerweer. "Eigenlijk is de meteorologische herfst al begonnen, maar het is nog warm. En er valt neerslag. Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de overlevingskans van de mug nog erg goed is."

"Het klimaat verandert en de insecten veranderen mee" Muggenexpert Bart Knols

De muggen zouden normaal gesproken al sterven of in winterslaap gaan in deze tijd van het jaar. Maar door die gunstige weersomstandigheden gaat de mug vrolijk verder met waar hij mee bezig was: bloed zuigen en eitjes leggen. "Klimaatverandering heeft niet alleen meer gevolgen op papier, dit zijn de directe gevolgen daarvan. Je ziet het echt gebeuren. Het klimaat verandert en de insecten veranderen mee", stelt Knols. Een grote, rode, jeukende bult op je lichaam is niet het enige nadeel wat kleeft aan het aanblijven van de muggen. Het kan ook echt gevaarlijk zijn. In Zuid-Europa breken bijvoorbeeld allerlei tropische ziekten uit. "In Noord-Italië is een enorme uitbraak van knokkelkoorts. Normaal zie je die ziekte niet in Europa." Exotische muggen in Noord-Holland En ook in Nederland merken we dat. Zo werden begin september opeens Aziatische tijgermuggen gespot in Noord-Scharwoude. Knols: "Die uitbraken waren echt bijzonder, omdat de mug niet via de gebruikelijke weg het land in was gekomen. Ze waren meegelift met mensen die terugkwamen van vakantie uit het zuiden van Europa." Tekst loopt door onder de lees ook.

De mug is in ieder geval here to stay, zegt Knols. De muggenexpert voorspelt dat we door klimaatverandering ieder jaar een stuk langer last houden van het insect. "Doordat we vroeger in het jaar hogere temperaturen hebben en die ook later in het jaar langer aanhouden, duurt het muggenseizoen langer. In plaats van de maanden april tot en met augustus zal dat verschuiven naar maart tot en met september. Er komen dus twee maanden bij."