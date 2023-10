De Peiling: ik heb het allerleukste huisdier van Noord-Holland

Een lekker bot voor de hond, een krabpaal voor de kat of een dik krop sla voor de cavia. Vandaag op dierendag verwennen we onze huisdieren extra en in onze provincie zijn er genoeg leuke beestjes te vinden. De grappigste hond, het liefste konijn of de meest ondeugende kat. Heb jij het allerleukste huisdier van heel Noord-Holland en hoe verwen jij deze vandaag?