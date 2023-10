Steekpartij Middenhoven staat los van eerdere jeugdterreur in Amstelveense wijk

De steekpartij van gisteravond aan de Orion staat los van eerdere incidenten in de Amstelveense wijk Middenhoven waar jeugd bij betrokken was. Dat meldt de politie na onderzoek waarbij onder andere getuigen zijn gehoord. Twee minderjarige verdachten werden vrijwel direct aangehouden.

Wijkbewoners klagen al jaren steen en been over jeugdoverlast. In 2019 vonden aan de Orion twee steekpartijen door jongeren plaats. Vorig jaar november werd een bewoonster in elkaar geslagen toen ze een paar jongeren aansprak, omdat zij maar vuurwerk bleven afsteken. Naar aanleiding van dat incident kreeg jeugd een 'hangverbod' rondom Winkelcentrum Middenhoven.

In pols gestoken

Ook het slachtoffer van gisteravond ergerde zich naar eigen zeggen aan het gedrag van de jongens die uiteindelijk als verdachten zijn aangehouden. Hij sprak hen daar in Wijkcentrum De Meent op aan. Even later zou hij buiten door de jongens in zijn pols zijn gestoken. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en inmiddels weer thuis.