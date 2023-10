Amsterdams restaurant Bougainville beste van de wereld: "Uniek voor een Nederlands restaurant"

Volgens reviewwebsite Tripadvisor vind je het beste restaurant van de hele wereld in Amsterdam. Restaurant Bougainville, aan de Dam, is er met die prijs vandoor gegaan. Eigenaar Eric Toren vindt dat een unieke prestatie voor een Nederlands restaurant.

"Het is echt prachtig om te winnen", vertelt Toren bij NH Radio. "Het is uniek voor een Nederlands restaurant om deze prijs te winnen, omdat de prijzen bij ons hoger liggen dan als je ergens anders in de wereld eet. Meestal winnen ook restaurants die niet in de duurste landen liggen."

Maar in Nederland is Bougainville lang niet het duurste restaurant. En dat beïnvloedt de verwachting van de Nederlandse gast misschien wel, zegt Toren. "Die denken: 'Bij De Librije heb ik beter gegeten dan nu in het beste restaurant ter wereld'. Maar dat is ook een ander prijskaartje."

Belangstelling

Toren vertelt dat ze vandaag helemaal plat zijn gebeld om een tafeltje te kunnen reserveren. "Maar dat was al lastig, want we zitten heel vaak vol. Sowieso hebben wij over belangstelling nooit te klagen gehad, aangezien iedereen toch weet dat wij een bepaald niveau halen wat heel goed is in Amsterdam. Nu krijgt ook het grote publiek dat te zien. Dat maakt onze naamsbekendheid weer wat groter."