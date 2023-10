Treinverkeer van en naar Schiphol nog hele avond ontregeld na storing tijdens spits

Door een 'systeemstoring' tijdens de avondspits is het treinverkeer van en naar Schiphol nog de hele avond ontregeld. De storing is inmiddels verholpen, maar er rijden zoveel treinen via Schiphol dat passagiers de gevolgen tot vannacht zullen merken.

Foto: Volle perrons op station Schiphol Airport tijdens storing - Inter Visual Studio

Volgens de NS ging het om een data- en telefoniestoring, waardoor er geen communicatie mogelijk is tussen de treinverkeersleiding en de machinisten. Die was na een half uur verholpen, waarna er weer mondjesmaat treinen van en naar de luchthaven reden. Rond 19.30 uur rijden er uitsluitend stoptreinen, nog geen intercity's. De NS verwacht dat de storing rond 21.30 uur is verholpen, maar ook daarna zullen de treinen niet volgens de dienstregeling rijden, is de verwachting. Geen alternatief vervoer Vanwege het grote aantal reizigers dat van, naar en via Schiphol reist, is het niet mogelijk alternatief vervoer in te zetten.