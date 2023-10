Storing legt treinverkeer van en naar Schiphol plat, problemen 'na avondspits voorbij'

Door een 'systeemstoring' rijden er deze avondspits geen treinen van en naar Schiphol. De NS verwacht dat de stremming rond 19.30 uur is verholpen.

Een woordvoerster van de NS laat weten dat er sprake is van een data- en telefoniestoring, waardoor er geen communicatie mogelijk is tussen de treinverkeersleiding en de machinisten.

De NS zoekt uit of dat contact op een andere manier te herstellen is, zodat het treinverkeer weer kan worden opgestart.

Geen alternatief vervoer

Vanwege het grote aantal reizigers dat van, naar en via Schiphol reist, is het niet mogelijk alternatief vervoer in te zetten.

Ook het treinverkeer tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal is ontregeld door de storing. Tussen die twee stations rijden minder intercity's, zegt de NS.