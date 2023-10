Overal daling dakloosheid, niet in Amsterdam: "Dweilen voor een kraan die ergens anders openstaat"

Volgens het CBS neemt het aantal dak- en thuislozen in heel Nederland af, maar de cijfers in Amsterdam laten juist een stijgende trend zien. 80 procent van de buitenslapers bestaat volgens Veldwerk Amsterdam uit EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa.

Onder bruggen, in bosschages of in een nisje. De geïmproviseerde slaapplekken of zelfs tentenkampjes zie je steeds vaker opduiken in de stad. En dat de problemen verder reiken dan dakloosheid alleen, blijkt wel bij de ochtendronde van Veldwerk Amsterdam. "O ja, dit is een spuitnestje", zien maatschappelijk werkers Annemieke en Mohammed al snel bij een rondje in Oost. De gebruikte drugsspuiten worden snel opgeborgen voordat ze hun licht laten schijnen op de schrijnende praktijk die ze dag in, dag uit tegenkomen.

Foto: Naald - AT5

Mensen zoals Frank bijvoorbeeld, niet zijn echte naam, die voor werk van Polen naar Nederland kwam, werkloos raakte, geen documenten meer heeft en uiteindelijk op straat belandde. "Het is uitzichtloos", verzucht de Pool. "We hebben niks te doen, ja, alcohol drinken."



Annemieke Dwars van Veldwerk Amsterdam ziet het vaker zo bergafwaarts gaan. "Ze beginnen met een baan, die raken ze kwijt en daarmee ook hun huis. Dan zien we dat mensen vervolgens naar Amsterdam trekken, op straat belanden, hun documenten kwijtraken, in middelengebruik verzeild raken. Het gaat van kwaad tot erger."

Die trek naar de hoofdstad valt te verklaren omdat er hier op straat altijd wel manieren zijn om aan geld te komen en omdat Amsterdam, vergeleken met andere steden, relatief goede voorzieningen kent. Zeker met de wintermaanden in aantocht, verwijzen andere stichtingen in het land vaak door naar de grote stad. Regenboog Groep Ook de Regenboog Groep ziet het drukker worden in de Inloophuizen. Hadden ze in heel 2022 nog 3.418 bezoekers, dit jaar staat de teller al op bijna 3.700. Volgens cijfers van de gemeente beslaat de groep 'economisch daklozen' zo'n 2.500 mensen.



Maar: "Het nauwkeurig bepalen van het aantal economisch daklozen blijft echter lastig omdat niet iedereen van deze doelgroep in beeld is bij hulporganisaties en de gemeente", zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang). Bescherming Wat er moet gebeuren? Dat is nog niet zo eenvoudig volgens de hulpverleners. In ieder geval denkt Dwars dat kwetsbare arbeidsmigranten in een eerder stadium op bescherming moeten kunnen rekenen. Nu leiden de wegen uiteindelijk vaak naar Amsterdam waar de druk op de voorzieningen onaanvaardbaar hoog begint te worden: "We zijn hier nu aan het dweilen terwijl er ergens anders een kraan openstaat."