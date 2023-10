Inloophuis in Poelenburg kanshebber voor Appeltje van Oranje: "Kroon op het werk"

Ze zijn zeer vereerd, maar nuchter genoeg om écht zenuwachtig te zijn. Morgen mogen vijf vrijwilligers van Inloophuis de Bron uit Zaandam naar Paleis Noordeinde voor een ontmoeting met het koningspaar Willem-Alexander en Maxima. Het inloophuis is één van de genomineerden voor een Appeltje van Oranje. Dat is een prijs van 25.000 euro die elk jaar uitgereikt wordt aan sociale initiatieven.

Dit jaar is het thema 'bruggenbouwers in de buurt'. En zo kan je het inloophuis best omschrijven. Het is midden in de wijk Poelenburg, gelegen in een doodnormaal rijtjeshuis. Mildred Schuitemaker en Jacquelien Ootjers doen de deur open voor NH en geven een kleine rondleiding. Het is niet groot, maar het voldoet prima aan de wensen.

Koffiemomenten, naailessen, schoonheidsbehandelingen; het aanbod hier is behoorlijk breed. Jacquelien en Mildred zijn beide bestuurslid en helpen net zo hard mee in het huis als andere vrijwilligers. Elke donderdagmiddag zorgen ze bijvoorbeeld voor een maaltijd. "De mensen krijgen eerst een kop koffie, gezellig even praten", aldus Jacquelien. "En aansluitend mogen ze mee-eten, maar dat is niet verplicht."