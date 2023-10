Zelfs Fatbike-verkoper wil stengere maatregelen: 'Meer handhaving en minimumleeftijd'

Jongeren op snelle fatbikes zorgen de afgelopen weken voor veel onrust in Haarlem en omstreken. Intimidaties, bedreigingen en mishandelingen. De groep jongeren lijkt nergens voor terug te deinzen en op hun snelle fietsen voelen ze zich onaantastbaar. Hoog tijd voor strengere maatregelen dus, vindt zelfs een Haarlemse Fatbike-verkoper.

Soms racen de tieners op fatbikes met snelheden tot 45 kilometer per uur door de straten van Haarlem. "Ik snap dat dat wel intimiderend kan overkomen", vertelt Jurre Kok. Hij is eigenaar van een fatbikewinkel in Haarlem en legt uit waar het volgens hem mis gaat met de fatbikes.

Op dit moment mogen fatbikes officieel alleen de weg op als ze niet harder kunnen dan 25 kilometer per uur, maar er komen steeds meer 'illegale' fietsen op de markt. "Die gaan vaak standaard al 40 à 45 kilometer per uur", legt Kok uit. En die verzieken het voor de 'normale' fatbiker.

Tijd voor meer maatregelen

Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek worden al langer geteisterd door jongeren op snelle fatbikes die bedreigen, mishandelen en intimideren. Om de overlast van deze zogenaamde 'fatbike-bende' te stoppen, moet er volgens Kok meer gehandhaafd worden op straat. Maar er zijn meer maatregelen nodig.

Zo vindt hij dat de minimumleeftijd om op een fatbike te mogen fietsen, omhoog moet. "Heel veel jongeren, die bij wijze van spreken net zonder zijwieltjes kunnen fietsen, gaan nu met 45 kilometer per uur door de straat", vertelt Jurre Kok. "Dat vind ik niet normaal."