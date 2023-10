Herrievergoeding Schiphol verdeelt Uithoorn: "Mensen schamen zich"

Het geldbedrag dat zo'n drieduizend huishoudens krijgen vanwege de geluidsoverlast van Schiphol zorgt voor een tweedeling in de Uithoornse wijk Legmeer. De vergoeding is voor de overlast door de overschrijding van de geluidsnormen tussen 2017 en 2019. NH ging langs in de buurt om de stemming te peilen.

De compensaties liggen tussen de 50 en 2.200 euro, met enkele uitschieters daarboven. Maar wie recht heeft op die compensatie, en hoe hoog die dan is, verschilt per huishouden. Zo ook in de wijk Legmeer in Uithoorn. Een vrouw die al jaren in de buurt woont krijgt duizend euro, vertelt ze tijdens het uitlaten van haar hond: "Dat is niet weinig hoor, maar mijn overbuurvrouw krijgt het dubbele. Dat is toch wel erg curieus. En andere buren krijgen helemaal niks, omdat ze net niet onder die aanvliegroute liggen, denk ik." Hogere vergoeding voor duurder huis De huizen die nu een vergoeding ontvangen liggen onder specifieke aanvliegroutes van de luchthaven en hebben tussen november 2017 en oktober 2019 te maken gehad met meer vliegherrie dan volgens de geluidsnormen mocht. De hoogte van de vergoeding wordt daarnaast ook gekoppeld aan de WOZ-waarde van het huis. Dat betekent in de praktijk dat de bewoners van een duurder huis een hogere vergoeding krijgen dan de bewoners van een goedkoper huis, terwijl ze evenveel overlast (hebben) ervaren. Een opvallend gegeven dat dus ook in Legmeer terug te zien is, en dat leidt tot wrevel.

De meeste bewoners die geld krijgen willen voor de camera niets zeggen over de regeling. Een vrouw, die net onderweg is naar haar werk, denkt dat "mensen zich schamen voor de hoogte van hun compensatie, danwel omdat 'ie heel hoog of juist heel laag is. Ze zijn bang dat ze er door hun buren op aan worden gekeken. Gevoelsmatig zegt het ook nog eens wat over de waarde van je huis." 'Willekeurige' compensatie Mensen die geen compensatie krijgen zijn een stuk mondiger, maar benadrukken ook dat de hoogte van de compensatie vrij arbitrair aanvoelt. Een man die net in de wijk is komen wonen vindt de bedragen überhaupt niet bijzonder hoog: "Je kan moeilijk zeggen of zo'n bedrag in proportie staat met de last die je ervaart. Wij hadden van tevoren echt geen idee hoe erg het nu werkelijk bleek te zijn. En wij zitten gelukkig nog aan de zuidkant van onze woontoren." Bij de lokale supermarkt wil een aantal passanten met ons praten. Geen van allen kwamen zij in aanmerking voor een compensatie, wat de boosheid die er al was alleen nog maar vergroot. "Je buurman kan duizend euro krijgen, en jijzelf niks," vertelt een dame die even verderop woont: "En niks ten nadele van mensen die wel geld krijgen, maar die hebben er vaak net zoveel last van als mijn gezin en ik."

"Ik hoef geen wekker meer te zetten omdat de eerste vliegtuigen dan al over komen" Uithoornse vrouw over de geluidsoverlast bij haar huis