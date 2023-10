Struikelsteenaffaire in Aerdenhout leert dat persoonlijk contact van wezenlijk belang is

Rob Slewe is zichtbaar ontdaan als hij de gang van zaken rond de struikelstenen aankaart in de raadszaal. Hij noemt het beschamend dat de gemeente Bloemendaal op de openbare weg in zijn ogen moeilijk doet over steentjes van tien bij tien centimeter.

Struikelstenen, of stolpersteine zoals ze eigenlijk heten, zijn vierkante, goudkleurige monumenten die voor de huizen liggen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Op de plaatjes staan de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de slachtoffers. Het is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De herdenkingsplaatjes liggen door heel Europa.

"Volgens de bedenker, Gunther Demnig, struikel je in je hoofd als je over de stenen loopt"

Elke steen kost de vrijwilligers enorm veel tijd. Bij de gemeente moet een vergunning voor de plaatsing aangevraagd worden, die daarna moet uitzoeken of er geen leidingen onder de betreffende stoep liggen. Ook het uitzoeken van de geschiedenis en het opsporen van nabestaanden vergt veel speurwerk. En er gaat veel tijd en energie zitten in het persoonlijke contact leggen met de huidige bewoners van de betreffende adressen.

Met elf vrijwilligers verzorgen zij drie keer per jaar een herdenkingsceremonie voor nabestaanden van de vermoorde Joden. Per keer worden ongeveer 25 stenen gelegd.

Dat is eigenlijk ook precies wat het idee achter de gedenksteentjes is. "Volgens de bedenker, Gunther Demnig, struikel je in je hoofd als je over de stenen loopt", vertelt Reini Elkerbout van de Stichting Struikelstenen Haarlem.

Reini Elkerbout, Clara Kemper en Anja van Dam bellen overal aan. "Dan staan we weer op de stoep en moet ik zeggen dat we echt geen jehovagetuigen zijn." Reini is een kwieke tachtiger, maar besteedt bijna net zoveel tijd aan de stichting als aan een fulltime baan.

"Als we met de huidige bewoners praten, vertellen we wel direct dát de struikelstenen er komen, niet óf ze het willen. Want dat is zo met de gemeente afgesproken. Het is openbare grond."

Over een graf lopen

"In dat gesprek kijken we dan wel goed hoe mensen reageren", vult Clara Kemper aan. "We willen de mensen er graag bij betrekken. En ze mogen meedenken over de locatie." Eerst was het nog wel de bedoeling om de stenen echt voor de deur te leggen. Dat riep veel emoties op. Soms voelt het alsof je over een graf loopt.

Nu wordt de locatie van de struikstenen goed overlegd met de bewoners. Bewoners in de Leidsestraat vonden het bijvoorbeeld goed om vijf stolpersteine voor de familie Zurel pal voor de voordeur te laten leggen. En in de Kijkduinstraat kozen de bewoners voor een plekje naast de opgang, zoals in onderstaande video is te zien.

