Klein Rome verzet zich massaal tegen 22 meter hoge woontorens

In de wijk Klein Rome in Hilversum wil projectontwikkelaar Alron appartementencomplexen van 22 en 18 meter hoog bouwen. Deze torens steken ver uit boven de omliggende 19e eeuwse huisjes. Stichting Behoud Ons Klein Rome voert actie tegen de plannen. Ze maken zich zorgen over drukte, veiligheid en de waarde van hun huizen.

Er is nog geen vergunningsaanvraag of definitief plan ingediend. Toch maken de buurtbewoners zich zorgen. Het zou de al erg nauwe straatjes nog drukker en onveiliger maken.

In de zomer van 2023 heeft projectontwikkelaar Alron Beheer een plan bij de gemeente neergelegd om deze appartementencomplexen te bouwen. De gemeente start nu vooronderzoek of het concept past binnen deze buurt die gebouwd werd aan het begin van de vorige eeuw.

Op het moment dat de gemeente er huizen of bedrijfspanden wil bouwen, is dat volgens de stichting geen probleem. "Zolang het niet boven de elf meter uitkomt en dus minder woningen worden", volgens Hester. De buurtbewoners zijn bang voor wat de twee verdiepingen diepe parkeergarage gaat doen met de omliggende huizen.

Dat er een tekort aan woningen is, ontkent Hester niet: “Ik snap ook wel dat ze ergens moeten komen, maar het moet wel realistisch blijven. Stichting Behoud Ons Klein Rome is tegen hoogbouw."

Door de komst van 79 nieuwe woningen in de dichtbebouwde wijk zal de drukte nog meer toenemen. Meer auto’s, bestelbusjes en bezorgbussen van supermarkten. Bijna alle straten die leiden naar de nieuwe wooncomplexen zijn zo nauw dat als er een auto of busje staat er niemand meer langs kan.

Meer groen

De Stichting maakt zich ook hard voor meer groen in de wijk. Klein Rome is een van de meest 'grijze' wijken in heel Hilversum. Door de bouw van de nieuwe busbaan heeft de wijk al een stuk groen moeten inleveren. Hier zien ze graag wat voor terug, een park bijvoorbeeld. Wat het precies moet worden is een gesprek voor later, zegt Hester: “Eerst moet de hoogbouw van tafel.”