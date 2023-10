Texelse oefening wordt reddingsactie: Schip Philaes Fogg gered van de zeebodem

Wat eerst een oefening moest zijn, werd later een echte reddingsactie. De Texelse brandweer en KNRM moesten maandagavond omstreeks 20.00 uur hun oefening onderbreken. Het schip Philaes Fogg, dat mee oefende, dreigde namelijk te zinken. De boot van Texelse strandvonder Hans Eelman was even buiten de haven van Oudeschild op een boei gevaren en dreigde naar de zeebodem te verdwijnen.

De brandweer en de KNRM pompen water uit het schip om deze niet te laten zinken. - Rob de Jong

Het was een geluk bij een ongeluk dat het schip werd gebruikt bij een oefening, waardoor de vrijwilligers van de brandweer en KNRM snel assistentie konden verlenen. Eelman is strandvonder op de zandplaat Razende Bol en gebruikt het schip regelmatig voor zijn activiteiten. Hij was zelf de stuurman tijdens de actie toen het ongeluk zich voordeed. "We voeren in een regenbui en toen kwam ineens die boei voor ons neus", zegt hij. Ontwijken was niet meer mogelijk, waardoor het baken grote gaten sloeg in de romp.

"Ongeveer drie minuten nadat de oefening was gestart, sloeg de boot lek" Brandweerman Martijn van Hengel

"Dit was een samenwerkingsoefening met de KNRM", zegt Martijn van Hengel, deze avond officier van dienst bij de Texelse brandweer. "Maar ongeveer drie minuten nadat de oefening was gestart, sloeg de boot lek." De oefening werd meteen stilgelegd, omdat het ineens menens werd. Een vrijwilliger van de KNRM was aan boord en waarschuwde meteen zijn collega's. "Zij stonden al klaar met de reddingsboot om ook deel te nemen aan de oefening." Nadat het was lekgeslagen stroomde het schip al snel vol met water.

Foto: Texelse oefening werd reddingsactie: Schip Philaes Fogg zinkt niet naar de zeebodem - Rob de Jong

"Het werd ineens een echt incident", vertelt Van Hengel. "Dus we moesten direct gaan schakelen." De eerste brandweerauto die aan de oefening zou meedoen was al onderweg naar de haven van Oudeschild. "Voordat de wagen bij de haven was, kreeg de bemanning al het bericht 'no play'. Dat is het commando waarop de oefening stil gelegd wordt. De voertuigen die stonden te wachten zijn ook meteen opgeroepen. De meldkamer werd ingelicht en is er actie ondernomen." Toen het schip dreigde te zinken, kwamen er pompen aan boord om water te hozen. "We konden toen net zoveel water uit het schip pompen als dat er instroomde. Daardoor was het schip stabiel." Het schip is naar de hellingbaan op de passantenhaven gesleept. "Daar lag de boot in afwachting van de trailer waar hij op zou komen." Ook de reddingboot Joke Dijkstra uit Den Helder verleende assistentie en kon meehelpen om het schip leeg te pompen. "Daardoor konden we meer water wegpompen als dat er instroomde." Toen het ergste leed was geleden heeft de brandweer het karwei omstreeks half 11 overgedragen aan de KNRM. "We hadden geen rol van betekenis meer." Met een telekraan is het schip uiteindelijk uit het water gehaald.

"Geweldige hulp van alle kanten. Heel veel dank daarvoor" Eigenaar Hans Eelman