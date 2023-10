Voorstel 30 kilometerzone op singels leidt in raad tot discussie over burgerinitiatief

Het voorstel voor een 30 kilometerzone van bewoners aan de Alkmaarse singels is door de gemeenteraad "unaniem aangenomen". Wel met een kanttekening van vijf coalitiepartijen. Die willen het initiatief niet apart onderzoeken, maar meenemen in de 'algehele mobiliteitsvisie'. Dat laaide op tot een discussie over het nut van burgerinitiatieven: "Het college maakt goede sier met referenda, maar de politieke wil is er blijkbaar niet", stelde Maaike Kardinaal van GroenLinks.

Foto: 30 kmzone singels alkmaar - Alkmaar Centraal/NH

Een bijzonder moment in Alkmaar gisteravond: voor het eerst sinds 2015 behandelde de raad een burgerinitiatief. Initiatiefnemer Bram Vink hield in iets meer dan drie minuten zijn betoog. Hij stond daar mede namens een ruime meerderheid van zijn buurtgenoten van de Geester- en de Kennemersingel. De wens is daar om de maximumsnelheid op de singels te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Het burgerinitiatief kan in de raad op veel steun rekenen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Ronald van Veen (ChristenUnie) wil het graag zonder wijzigingen aannemen. "Een heel sympathiek burgerinitiatief", vond ook Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar. 'Waar gaan we heen?' Toch is 30 rijden op de Alkmaarse Binnenring voor Bolte een brug te ver: "Dadelijk denkt iedere Alkmaarder, die ook op een vitaal trajectje woont, dat 'ie een burgerinitiatief in kan dienen. Waar gaan we heen?"

"Deze twee wegen zijn heel belangrijk voor de gemeente" Marius Wiegman (VVD)

VVD, D66, CDA, OPA en SPA zetten kritische kanttekeningen bij het initiatief en dienden daarom een voorstel tot wijziging in, ofwel een amandement. "Deze twee wegen zijn heel belangrijk voor de gemeente", vatte Marius Wiegman (VVD) zijn kritiek op het burgerinitiatief samen. Brede afweging De kritische partijen wijzen op het 'ringenmodel' van Alkmaar en het belang dat de singels hebben als onderdelen van de binnenring. Dat was ook het verhaal van wethouder Christiaan Peetoom: "We hebben een brede afweging te maken. Dit gaat om een onderdeel van de binnenring." Het leidt tot discussies over de zin én onzin van burgerinitiatieven, terwijl burgerparticipatie voor het college juist een speerpunt is. "Complimenten voor het stuk", zei wethouder Peetoom in zijn uitleg. "Maar het college denkt hier genuanceerd over." In die opstelling probeerde de oppositie gaten te schieten. "Mensen kunnen dus net zo goed een brief sturen de volgende keer". Ronald van Veen (ChristenUnie) zette de lovende woorden van coalitiepartijen over het burgerinitiatief in een ander perspectief: "Dank je, maar we doen er verder niks mee."

"Dank je, maar we doen er verder niks mee." Ronald van Veen (ChristenUnie)