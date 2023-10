In Helderse flat gevonden Tess (27) blijkt niet te zijn overleden door een misdrijf

De 27-jarige Tess die vorige week dood werd gevonden in haar flat in Den Helder, blijkt niet te zijn overleden door een misdrijf. Dat laat de politie weten aan NH.

De politie had aanvankelijk een vermoeden van een niet-natuurlijk overlijden. Er is de afgelopen week nauwkeurig onderzoek gedaan naar haar overlijden en hierbij zijn ook getuigen gehoord. Uit het overlijdensonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

De politie doet geen verdere mededelingen over de toedracht van haar overlijden.

Verslagen

Tess werd woensdag dood gevonden in haar flat aan de Peelstraat in Den Helder. Haar collega's reageerden vorige week verslagen op het overlijden van de jonge vrouw met twee kleine kinderen. "Ze was een bijzondere collega en een gewaardeerd lid van ons team", zei Maureen Wijnschenk, woordvoerder Omring, waar Tess werkte. "Haar toewijding en warmte hebben velen van ons geraakt en haar afwezigheid zal diepe leegte achterlaten."

Morgen kan iedereen die wil afscheid nemen van Tess. De condoleance is van 14.30 tot 16.30 uur en van 19 tot 20.30 uur bij sportvereniging Petten aan de Sportweg 5 in Petten. Haar familie krijgt graag foto's en herinneringen van Tess. De uitvaart is in besloten kring.