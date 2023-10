Automobilist (20) gewond naar ziekenhuis na ongeluk op Ravelijnweg in Den Helder

Een 20-jarige man uit Ede is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Ravelijnweg in Den Helder. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter was ook onderweg naar de plaats van het ongeval, maar hoefde niet in actie te komen.

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 7 uur. De automobilist kwam uit de richting van de Torplaan en reed richting de Schootenweg in Den Helder. Halverwege botste hij op een boom langs de weg. Waarom de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar het ongeval.