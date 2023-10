Daar zit een luchtje aan: schoonmaakbedrijf in Haarlem blijkt illegaal uitzendbureau

Werknemers van het bedrijf werden onder meer uitgezonden voor werk in de horeca, maar werkten ook in de verpakkingsindustrie en de voedingsmiddelenbranche. De arbeidsinspectie kwam het bedrijf in september 2021 op het spoor. Bij controles van strandpaviljoens in Zandvoort en restaurants in Haarlem verklaarden meerdere afwashulpen dat ze via het schoonmaakbedrijf aan het werk waren.

Zwart uitbetaald

Een deel van de werknemers kwam uit het buitenland en had geen werkvergunning in Nederland. Ze werden zwart uitbetaald. Meerdere ondernemers hadden geen flauw idee wie er in de keuken werkten, ze kenden alleen de voornamen van de werknemers.

De 45 ondernemers krijgen een boete of hebben die al gehad. Die boete kan oplopen tot 4.000 euro per werknemer. Het illegale uitzendbureau heeft al een boete gekregen van bijna 200.000 euro.