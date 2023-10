Eendenfluisteraar Cor mag blijven met Ducktopia na fout ambtenaar van Oostzaan

Cor Hottentot is enorm opgelucht dat zijn eendenopvang mag voorlopig blijven bestaan in Oostzaan. Een medewerker van de gemeente meldde vorige week bij een bezoek aan Ducktopia dat de opvang zou moeten verdwijnen. De buurt klaagt over de muskuseenden: de eenden schijten op de openbare weg en trekken ratten aan. De ambtenaar sprak echter voor haar beurt.

"Dat had de medewerker helemaal niet kunnen zeggen omdat er nog helemaal niets besloten is door de raad", laat een woordvoerder van de gemeente Oostzaan weten. Wel moet er een 'oplossing' voor Ducktopia komen. Wat dat dan is weet de gemeente nog niet. De opvang krijgt jaarlijks 5500 euro subsidie van de gemeente. Voor dat geld verzorgt Cor al vier jaar honderd muskuseenden in het dorp en voorkomt zo dat de eenden door het héle dorp waggelen.

Ratten

Waar Cor en de gemeente van af willen zijn de ratten die op het voer van de eenden afkomen. Cor laat eens per week een jager langskomen die de ratten afschiet. Volgens hem scharrelen de ratten niet alleen rond bij zijn eenden, maar ook bij de buren in de straat die eenden of konijnen houden. Oostzaan wil nu zelf ook de ratten gaan bestrijden, maar moet nog uitzoeken hoe ze dat precies gaat doen.

Wat er in de toekomst met het terrein van Ducktopia gaat gebeuren, weten Cor en de gemeente nog niet. "Het ligt precies onder hoogspanningsmasten, dus er kan niet gebouwd worden", zegt Cor. Op dit moment worden de huizen die wel onder die masten staan gesloopt. Cor hoopt dat Ducktopia kan uitbreiden en een stichting kan worden, zodat ze meer fondsen kan aantrekken.