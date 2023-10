Kogelgaten in ruit van restaurant op Tussen Meer

In een ruit van een restaurant op Tussen Meer in Nieuw-West zijn kogelgaten aangetroffen.

Volgens de politie is het onduidelijk wanneer het restaurant is beschoten. Maar vermoedelijk gebeurde dat in de nacht van zondag op maandag. De politie werd maandagochtend gealarmeerd door een voorbijganger die de kogelgaten zag zitten.

Het restaurant werd in oktober vorig jaar ook al eens beschoten. Een nacht eerder was er bij het restaurant al een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema besloot het restaurant daarop voor de duur van zes maanden te sluiten.