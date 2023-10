Jongeren beuken met fatbike deuren van Haarlemse supermarkt open

Te zien is dat twee jongens op een fatbike even over half zes door de gang van de supermarkt rijden en dan aan het einde de schuifdeuren rammen. Vervolgens gaan ze met hun fiets naar buiten. Daarna komen nog twee jongens op een fatbike achter ze aan en rijden via dezelfde route naar buiten. Naast de tweede fatbike rent nog een jongen mee. Even verderop in de gang staan drie mensen te kijken naar wat er gebeurt.

Beschadigde deur

De manager van de supermarkt heeft vandaag weinig tijd voor een reactie. "We hebben vanmorgen de politie hierover gesproken." De jongens blijken niets te hebben gestolen, maar alleen door de gang te hebben gereden. De deur is wel flink beschadigd.

De jongens staan herkenbaar op de beelden, die zijn gemaakt door een beveiligingscamera. Bij de post op Facebook staat: 'Willen degenen die dit hebben veroorzaakt zich even melden bij Jumbo aan de Engelenburg? Dan kunnen we even praten over de schade die jullie dienen te vergoeden: als het goed is zijn jullie (ouders) hier voor verzekerd. Bij voorbaat dank voor jullie begrip en medewerking & begrip en tot snel?'

